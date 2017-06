19 juni, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 19 juni en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Cafú

Cafú mag vandaag 48 kaarsjes uitblazen. De Braziliaan brak door bij FC São Paulo en speelde daar zijn eerste jaren van zijn loopbaan. In juli 1994 verliet hij zijn geboorteland Brazilië en vertrok naar Spanje. Daar tekende hij een contract bij Real Zaragoza. Na een half jaar bij de Spaanse club keerde Cafú terug naar Brazilië. Hij tekende een contract bij Palmeiras en bleef daar tot medio 1997. Vervolgens vertrok Cafú opnieuw naar Europa, maar dit keer naar Italië. Daar speelde hij eerst voor AS Roma en daarna bij AC Milan. In 2008 had hij een half jaar geen club, maar tekende in december 2008 bij Garforth Town AFC. Daar stond de Braziliaan tot maart 2009 onder contract en stopte toen als profvoetballer.

HJK Helsinki

Het is vandaag precies 110 jaar geleden dat de Finse voetbalclub HJK Helsinki werd opgericht. De club werd in al die jaren 26 keer landskampioen en won daarnaast onder meer 11 keer de Suomen Cup en vijf keer de Liigacup. Bij HJK Helsinki speelde onder meer Alexei Eremenko, Jari Litmanen en Mika Väyrynen.

Italiaans voetbalelftal

Op 19 juni 1938 stonden Hongarije en Italië tegenover elkaar in de finale van het WK. De Italianen kwam via een doelpunt van Gino Colaussi op een 0-1 voorsprong, maar Pál Titkos trok de stand al snel weer gelijk. Via Silvio Piola en opnieuw Gino Colaussi liep Italië uit tot 1-3. In de 70ste bracht György Sárosi de spanning weer terug door de 2-3 te maken. Twaalf minuten later maakte ook Silvio Piola zijn tweede doelpunt en besliste de finale, 2-4. Omdat er niet meer werd gescoord won Italië, voor de tweede keer in de geschiedenis, het wereldkampioenschap voetbal.

Nederlands elftal

Het is vandaag precies 41 jaar geleden dat Nederland het in de troostfinale van het EK voetbal opnam tegen gastland Joegoslavië. Via Ruud Geels kwam Nederland op een 1-0 voorsprong. Willy van de Kerkhof wist zes minuten voor rust de voorsprong te verdubbelen. In de tweede helft trokken Josip Katalinski en Dragan Džajić de stand weer gelijk, 2-2. Het was Ruud Geels, die Nederland in de verlenging, naar de 3-2 overwinning schoot. Door de overwinning werd Nederland derde op het EK voetbal van 1976.

SC Cambuur

Net als HJK Helsinki is ook SC Cambuur opgericht op 19 juni. De club werd opgericht in 1964 ter vervanging van het naar de amateurs teruggekeerde VV Leeuwarden. SC Cambuur wist twee keer kampioen te worden van de eerste divisie. Momenteel komt de club uit in de Jupiler League.

Foto: Pro Shots