19 mei, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 19 mei en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Ajax – Vitesse

Op 19 mei 1972 speelde Ajax een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Mede door vier doelpunten van Johan Cruijff, drie van Johan Neeskens en drie van Dick van Dijk won Ajax de wedstrijd met 12-1. De 12-1 overwinning is tot op de dag van vandaag de grootste zege ooit in de Eredivisie.

Andrea Pirlo

Andrea Pirlo viert vandaag zijn 38ste verjaardag. De Italiaanse middenvelder begon zijn profcarrière bij Brescia Calcio en verhuisde in 1998 naar Internazionale. De club uit Milaan verhuurde hem vervolgens aan Reggina Calcio en zijn oude club Brescia Calcio. In 2001 kwam hij terecht bij een andere grootmacht uit Milaan, namelijk AC Milan. Daar speelde Pirlo tien seizoenen en maakte vervolgens de overstap naar Juventus. Sinds juli 2015 staat hij onder contract bij New York City FC.

Bayern München – Chelsea

Vandaag precies vijf jaar geleden stond in de finale van de Champions League de wedstrijd tussen Bayern München en Chelsea op het programma. Door een doelpunt van Thomas Müller kwam de Duitse club op 1-0. Vlak voor tijd kopte Didier Drogba de 1-1 binnen. In de verlenging verzuimde Robben de 2-1 te maken door een strafschop te missen. Uiteindelijk won Chelsea de strafschoppenserie met 3-4.

Ola John

Net als Andrea Pirlo is ook Ola John vandaag jarig. De aanvaller wordt vandaag namelijk 25 jaar. John, die doorbrak bij FC Twente, verhuisde medio 2012 naar Benfica. Bij de club uit Lissabon wist hij nog niet echt te overtuigen en werd meerdere malen verhuurd. Zo speelde hij op huurbasis bij HSV, Reading FC, Wolverhampton Wanderers FC en momenteel wordt hij verhuurd aan Deportivo La Coruña.

Valencia – Olympique Marseille

Op 19 mei 2004 speelde Valencia en Olympique Marseille tegen elkaar in de finale van de UEFA Cup. Het bleef lange tijd 0-0, maar vlak voor rust maakte Olympique Marseille-doelman Fabien Barthez een overtreding en kreeg een rode kaart. De strafschop die volgde werd benut door Vicente. Door zijn doelpunt ging de Spaanse club rusten met een 1-0 voorsprong. Na rust wist Mista de voorsprong te vergroten door de 2-0 te maken. Omdat er daarna niet meer werd gescoord won Valencia de UEFA Cup.

