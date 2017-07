22 juli, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 22 juli en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Anzji-Arena

Op 22 juli 2003 werd de Anzji-Arena geopend in Kaspisk. Het stadion biedt plaats voor 30.000 toeschouwers en is de thuishaven van Anzji Machatsjkala. De Anzji-Arena werd enige tijd niet gebruikt omdat het onmogelijk was om te spelen door de sterke windvlagen, die afkomstig zijn van de Kaspische Zee. Het stadion werd gerenoveerd en op 17 maart 2013 weer in gebruik genomen door Anzji Machatsjkala in een competitiewedstrijd tegen Krylja Sovetov Samara.

Cardiff City Stadium

Ook het Cardiff City Stadium werd op 22 juli geopend, namelijk op 22 juli 2009. In het voetbal- en rugbystadion spelen voetbalclub Cardiff City en rugbyclub Cardiff Blues hun thuiswedstrijden. Met 26.828 zitplaatsen is het Cardiff City Stadium het op één na grootste stadion van Cardiff en van Wales. Millennium Stadium, het nationale stadion van Wales, kan namelijk 74.500 bezoekers ontvangen.

Op 12 augustus 2014 werd in het Cardiff City Stadium de UEFA Super Cup gespeeld tussen de Europa Leaguewinnaar, Sevilla FC en de winnaar van de Champions League, Real Madrid. De Madrilenen wonnen de wedstrijd met 2-0, door twee doelpunten van Cristiano Ronaldo.

Daryl Janmaat

Daryl Janmaat viert vandaag zijn 28ste verjaardag. De rechtsachter brak door bij ADO Den Haag. Via sc Heerenveen kwam hij in juli 2012 terecht bij Feyenoord. In de twee seizoenen dat Janmaat onder contract stond bij Feyenoord wist hij veel indruk te maken. In de zomer van 2014 verdiende hij dan ook een transfer naar Engeland. Hij werd namelijk voor 6 miljoen euro overgenomen door Newcastle United. Sinds vorige zomer staat hij onder contract bij Watford FC.

Dennis Bergkamp

Vandaag precies elf jaar geleden was de afscheidswedstrijd van Dennis Bergkamp. De aanvaller eindigde zijn carrière met een wedstrijd tussen Arsenal FC en Ajax. De wedstrijd bestond uit twee delen. De eerste 45 minuten kwamen de elftallen van Arsenal en Ajax in actie. Ajax won met 1-0 door een treffer van Klaas-Jan Huntelaar. De tweede helft werd gespeeld door voormalige ploeggenoten van de Nederlander bij beide clubs. Voor Ajax stonden onder anderen Frank Rijkaard, Edwin van der Sar, Stefan Pettersson en Aron Winter op het veld. De formatie van de Londenaren bestond onder anderen uit Marc Overmars, Giovanni van Bronckhorst, Thierry Henry en Patrick Vieira. Cruijff en Van Basten kwamen later als verrassing in het veld in de wedstrijd die Arsenal met 2-1 won.

Dirk Kuijt

Net als Daryl Janmaat is ook Dirk Kuijt vandaag jarig. De ex-profvoetballer wordt vandaag 37 jaar oud. Via FC Utrecht kwam de Katwijker terecht bij Feyenoord. Na veel indruk te hebben gemaakt bij de Rotterdamse club, vertrok hij in augustus 2006 naar Liverpool FC. Later kwam hij via Fenerbahçe SK opnieuw terecht bij Feyenoord. Toen het seizoen 2016-2017 voorbij was en hij kampioen was geworden met de Rotterdamse club, besloot hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Daarna heeft hij aangegeven dat hij, ook na zijn profcarrière, in de voetballerij actief wil blijven.

