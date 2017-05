25 mei, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 25 mei en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Borussia Dortmund – Bayern München

Op 25 mei 2013 stond op Wembley de Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Bayern München op het programma. Beide clubs wisten in de eerste helft niet te scoren waardoor er een 0-0 ruststand op het scorebord stond. Na rust kwam Bayern München op een 0-1 voorsprong. Robben wist de bal bij Mario Mandžukić te krijgen die van dichtbij de score opende. Acht minuten na het doelpunt wist Borussia Dortmund de stand weer gelijk te trekken. Via een strafschop maakte İlkay Gündoğan namelijk de 1-1. Lang leek het erop dat er een verlenging zou komen, maar in de 89 minuut wist Arjen Robben toch nog te scoren. Met een flitsende actie verschalkte hij Borussia Dortmund-doelman Roman Weidenfeller en maakte het winnende doelpunt.

Demba Ba

Demba Ba viert vandaag zijn 32ste verjaardag. De aanvaller begon zijn profcarrière bij FC Rouen 1899. Via het Belgische Excelsior Mouscron kwam hij terecht bij TSG 1899 Hoffenheim en vertrok in januari 2011 naar Engeland. Na gespeeld te hebben bij West Ham United FC, Newcastle United FC en Chelsea FC kwam hij terecht bij het Turkse Beşiktaş JK. Medio 2015 vertrok hij uit Turkije en ging naar Shanghai Greenland Shenhua. Momenteel wordt Demba Ba door de Chinese club verhuurd aan zijn oude club Beşiktaş JK.

FC Twente wordt kampioen

Vandaag precies vier jaar geleden won het vrouwenteam van FC Twente de BeNe League. De Tukkers wonnen met 3-1 van het Belgische Standard Luik. Het seizoen daarna mocht FC Twente zich opnieuw de sterkste noemen. In het seizoen 2014-2015 was Standard Luik de competitiekampioen.

Luc Nilis

Net als Demba Ba is ook Luc Nilis geboren op 25 mei. De Belgische aanvaller viert vandaag zijn 50ste verjaardag. Nilis kwam via de Belgische clubs FC Winterslag en RSC Anderlecht terecht bij PSV. Daar maakte hij in zes seizoenen veel indruk doordat hij makkelijk het net wist te vinden. In de zomer van 2000 verliet hij PSV en vertrok naar Aston Villa, alvorens hij in 2001 zijn profcarrière beëindigde. Momenteel is de Belg spitsentrainer bij PSV.

PSV wint de Europacup I

Op 25 mei 1988 streden PSV en SL Benfica tegen elkaar in de finale van de Europa League. Doordat het na de verlenging nog steeds 0-0 stond, moesten strafschoppen voor een winnaar zorgen. PSV wist de eerste zes strafschoppen te benutten. Doordat Hans van Breukelen de strafschop van António Veloso stopte won PSV, voor het eerst in de clubgeschiedenis de Europacup I.

Foto: Pro Shots