26 augustus, de dag dat …

Colin Kâzım-Richards

Colin Kâzım-Richards wordt vandaag 31 jaar oud. De aanvaller stond, voordat hij bij Feyenoord terecht kwam, onder contract bij veel verschillende clubs. Zo speelde hij onder andere bij Sheffield United FC, Fenerbahçe SK, Galatasaray SK en Bursaspor. Laatstgenoemde verhuurde hem in het seizoen 2014-2015 aan Feyenoord. De Rotterdamse club nam hem in juli 2015 definitief over, maar Kâzım-Richards wist nooit echt te overtuigen bij de Nederlandse club. In februari 2016 vertrok hij naar Schotland en tekende een contract bij Celtic FC. Sinds juni 2016 speelt hij in Brazilië, eerst bij Coritiba FC en momenteel bij SC Corinthians.

Feyenoord

Op 26 augustus 1970 speelde Feyenoord om de wereldbeker tegen Estudiantes. Via Juan Miguel Echecopar en Juan Ramón Verón kwam de Argentijnse club al snel op een 2-0 voorsprong. Willem van Hanegem bracht de Rotterdammers in de 21 minuut terug in de wedstrijd, 2-1. Na ruim een uur spelen zorgde Ove Kindvall voor de 2-2 en dit was ook de eindstand. Omdat Feyenoord de return met 1-0 won, veroverde Feyenoord voor de eerste keer de wereldbeker.

Riverside Stadium

Het is vandaag precies 22 jaar geleden dat het Riverside Stadium werd geopend in Middlesbrough. De opvolger van het Ayresome Park biedt plaats aan 34.742 toeschouwers en is de thuishaven van Middlesbrough FC. De eerste wedstrijd in het Riverside Stadium werd gespeeld op 26 augustus 1995 tegen Chelsea FC. De uitslag was 2-0 en het eerste doelpunt werd gemaakt door Craig Hignett.

RKC Waalwijk

Vandaag in 1940 werd RKC Waalwijk opgericht. Sinds 1984 speelt de club in het Nederlands betaald voetbal. Eerst speelde de club haar thuiswedstrijden op Sportpark Olympia en momenteel in het Mandemakers Stadion. De werd twee keer kampioen van de Jupiler League en speelde in het seizoen 2013-2014 voor het laatst in de Eredivisie.

Ton Pronk

Op 26 augustus 2016 overleed de oud-Ajacied Ton Pronk aan de gevolgen van de ziekte ALS. De verdediger speelde 258 wedstrijden voor Ajax waarin hij zes keer wist te scoren. In juli 1974 ging hij naar FC Utrecht. Voor die club speelde hij 64 wedstrijden en vond één keer het net. Daarnaast speelde hij ook nog 19 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Na zijn loopbaan als profvoetballer was hij nog trainer van FC Abcoude en IJsselmeervogels.

Foto: Pro Shots