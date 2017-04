27 april, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 27 april en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Atlético Madrid – Bayern München

Vandaag precies één jaar geleden stond in de halve finale van de Champions League de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Bayern München op het programma. De thuisclub begon sterker aan de wedstrijd en creëerde een aantal goede kansen. Het duurde dan ook niet lang totdat de club wist te scoren. In de elfde minuut verschalkte Saúl Ñíguez namelijk doelman Manuel Neuer en zette Atlético Madrid op een 1-0 voorsprong. Na het doelpunt kregen beide clubs nog goede mogelijkheden, maar wisten die niet te benutten. Omdat Bayern München in de return niet verder kwam dan een 2-1 overwinning, ging Atlético Madrid naar de finale. Daar verloor de club uiteindelijk van Real Madrid.

Erwin en Ronald Koeman

Op 27 april 1983 maakte Erwin als Ronald Koeman hun debuut voor het Nederlands elftal. De vriendschappelijke wedstrijd tegen Zweden werd met 0-3 verloren. Naast de gebroeders Koeman maakte ook Wim Hofkens zijn debuut. Erwin Koeman kwam uiteindelijk tot 31 interlands waarin hij twee keer wist te scoren. Zijn broertje Ronald kwam tot 61 interlands en wist daarin 14 keer het net te vinden.

Feyenoord wint KNVB-beker

Het is vandaag precies negen jaar geleden dat Feyenoord de KNVB-beker won. De Rotterdammers namen het in de eigen Kuip op tegen Roda JC. Denny Landzaat bracht Feyenoord op een 1-0 voorsprong. Na 36 minuten verdubbelde Jonathan de Guzmán de voorsprong door de 2-0 te maken. Omdat er na de 2-0 niet meer gescoord werd, won Feyenoord de KNVB-beker. Dit was de elfde keer dat Feyenoord de prijs in de wacht wist te slepen.

Isaac Cuenca

Isaac Cuenca viert vandaag zijn 26e verjaardag. De Spanjaard maakte bij CE Sabadell zijn debuut in het profvoetbal. De club huurde het toenmalige talent van FC Barcelona voor één seizoen. In het seizoen 2011-2012 keerde hij terug bij FC Barcelona, maar wist nooit echt te overtuigen. De Spanjaard stond nog vijf jaar onder contract bij de club en was in het seizoen 2012-2013 op huurbasis bij Ajax te bewonderen. In augustus 2014 vertrok hij definitief bij FC Barcelona en ging spelen bij Deportivo La Coruña. Hier speelde aanvaller maar één seizoen en vertrok vervolgens naar de Turkse club Bursaspor. Ook in Turkije bleef hij maar één seizoen en ging daarna naar Granada. Hier staat Cuenca momenteel nog steeds onder contract.

Vliegramp Zambiaans voetbalelftal

Op 27 april 1993 crashte het vliegtuig van het Zambiaans voetbalelftal voor de kust van Gabon. Alle 30 bemanningsleden kwamen om het leven. In het verongelukte vliegtuig zaten onder andere achttien spelers, de bondscoach en stafleden. Kalusha Bwalya, de aanvoerder van het elftal, speelde op dat moment voor PSV en zou op eigen gelegenheid naar Senegal komen. Hierdoor zat hij niet in het verongelukte vliegtuig. Hetzelfde gold ook voor de andere “Europeanen”, zoals Joe Bwalya van Cercle Brugge en Charly Musonda van RSC Anderlecht.

Foto: Pro Shots