27 maart, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 27 maart en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Aad de Mos

Aad de Mos is geboren op 27 maart 1947. De Nederlandse voetbaltrainer kwam als voetballer uit voor ADO Den Haag, RVC Rijswijk, VV Wilhelmus en Excelsior. Na zijn loopbaan als voetballer werd De Mos trainer bij veel verschillende clubs. Zo is trainer geweest van onder andere Ajax, PSV, Werder Bremen en Standard Luik. Momenteel heeft de oefenmeester al bijna zeven jaar geen club meer getraind. De Mos is tegenwoordig wel regelmatig bij verschillende zenders op televisie te zien als analist.

AZ – Ajax

Vandaag drie jaar geleden stond de wedstrijd tussen AZ en Ajax op het programma. De clubs streden tegen elkaar in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. Na 33 minuten kreeg Joël Veltman een rode kaart en moest Ajax door met tien man. Vlak na rust kreeg ook Mattias Johansson een rode kaart, waardoor het tien tegen tien werd. Eén minuut na de rode kaart wist Lasse Schöne het enige doelpunt van de wedstrijd te maken en Ajax naar de finale te schieten. In de finale zou Ajax het opnemen tegen PEC Zwolle.

Jimmy Floyd Hasselbaink

Op 27 maart 1972 werd Jimmy Floyd Hasselbaink geboren. De aanvaller begon zijn voetbalcarrière bij Telstar. Via verschillende clubs in Nederland en Portugal kwam Hasselbaink terecht bij Leeds United. Mede door zijn vele doelpunten verdiende Hasselbaink een transfer naar Atlético Madrid. Na één seizoen in Spanje keerde hij terug naar Engeland om voor Chelsea te gaan spelen. Voor de Londense club scoorde de voormalig Oranje-international 69 keer in 136 wedstrijden. Na avonturen bij Middlesbrough, Charlton Athletic en Cardiff City eindigde Hasselbaink zijn spelerscarrière. Daarna werd hij trainer van onder andere Queens Park Rangers.

Manuel Neuer

Ook Manuel Neuer werd geboren op 27 maart en viert vandaag zijn 31e verjaardag. Momenteel schittert Neuer onder de lat bij Bayern München. Voordat hij bij ‘der Rekordmeister’ terecht kwam speelde hij vijf seizoenen voor Schalke 04. Daarnaast kwam hij tot op heden 71 keer in actie voor de Duitse nationale ploeg.

Opening van De Kuip

Het is vandaag 80 jaar geleden dat De Kuip officieel in gebruik werd genomen. Om 27 maart 1937 was namelijk de opening van het stadion waar Feyenoord zijn thuiswedstrijden speelt. De eerste wedstrijd die Feyenoord er speelde was tegen het Belgische Beerschot VAC. De Rotterdamse club wist de wedstrijd met 5-2 te winnen.

Foto: Pro Shots