29 juni, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 29 juni en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Argentijns voetbalelftal

Op 29 juni 1986 stonden Argentinië en West-Duitsland tegenover elkaar in de finale van het WK. Via doelpunten van José Luis Brown en Jorge Valdano kwam Argentinië op een 2-0 voorsprong. Karl-Heinz Rummenigge en Rudi Völler brachten Duitsland terug in de wedstrijd, 2-2. Het was Jorge Burruchaga die de held werd door in de 84ste minuut de 3-2 te maken.

Bart Ramselaar

Bart Ramselaar wordt vandaag 21 jaar oud. De middenvelder maakte de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling door. Hij wist in 2015 door te breken bij FC Utrecht en speelde zich daar al snel in de kijker. Vorige zomer werd bekend dat PSV de kleine middenvelder wilde overnemen en ging ook over tot actie. Ramselaar werd namelijk voor 4,75 miljoen euro ingelijfd door de Eindhovenaren. Bij PSV trekt hij zijn goede spel vrolijk door en hij heeft ondertussen ook zijn debuut gemaakt bij het Nederlands elftal.

Frans voetbalelftal

Op 29 juni 2003 stonden Kameroen en Frankrijk tegenover elkaar in de finale van de Confederations Cup. Kameroen had in de halve finale met 1-0 gewonnen van Colombia en Frankrijk versloeg Turkije in de halve finale in een doelpuntrijk duel, 3-2. In de finale bleef het lang 0-0, totdat Thierry Henry in de 97ste minuut zorgde voor de Golden goal en Frankrijk de overwinning bezorgde.

Guus Hiddink

Het is vandaag precies twee jaar geleden dat Guus Hiddink vertrok als bondscoach van het Nederlands elftal. De resultaten waren niet zoals iedereen had gehoopt en daarom hing het einde van zijn tweede ambtstermijn al een tijd in de lucht. De knoop werd echter pas op 29 juni 2015 doorgehakt. De Achterhoeker werd opgevolgd door Danny Blind, die eigenlijk pas na het EK 2016 het stokje zou overnemen.

Spaans voetbalelftal

Precies negen jaar geleden schreef Spanje geschiedenis door het EK van 2008 te winnen. Door onder meer af te rekenen met Zweden, Italië en Rusland bereikte het land de finale. Daar moest Spanje afrekenen met Duitsland en dat lukte ook. Fernando Torres maakte in Wenen het enige doelpunt van de wedstrijd en schoot zo Spanje naar de derde EK-titel in de geschiedenis.

