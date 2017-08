3 augustus, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 3 augustus en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Achilles ’29

Op 3 augustus 2013 speelde Achilles ’29 haar eerste wedstrijd in het betaald voetbal. De amateurclub is de eerste club die deze overstap heeft gemaakt. In het Univé Stadion speelde Achilles ’29 een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Freek Thoone bracht de bezoekers in de 17de minuut op een 0-1 voorsprong. Alexander Bannink trok de stand twee minuten later weer gelijk. Via Frank Hol kwam Achilles ’29 vervolgens opnieuw op voorsprong, 1-2. Echter wist Wout Weghorst in de slotfase de stand weer gelijk te trekken en FC Emmen toch nog een punt te bezorgen.

Corentin Tolisso

Bayern München-aanwinst Corentin Tolisso mag vandaag 23 kaarsjes uitblazen. De Fransman brak in 2014 door bij Olympique Lyon en groeide in de loop der jaren uit tot een vaste waarde bij de club uit het oosten van Drankrijk. Vorige maand verliet hij de club voor Bayern München. De Rekordmeister had ruim 41 miljoen euro over voor de middenvelder.

Edwin van der Sar

Vandaag precies zes jaar geleden werd de afscheidswedstrijd van Edwin van der Sar gespeeld in de Amsterdam Arena. In die wedstrijd stonden Ajax en het dreamteam van Van der Sar tegenover elkaar. Voor het dreamteam speelde onder anderen Wayne Rooney, Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Edgar Davids en Giovanni van Bronckhorst. De wedstrijd eindigde in een 2-1 overwinning voor het dreamteam.

Nick Viergever

Nick Viergever wordt vandaag 28 jaar oud. De centrale verdediger brak door bij Sparta Rotterdam en speelde 26 officiële wedstrijden voor de club. In juli 2010 maakte hij de overstap naar AZ. In de vier seizoenen dat hij voor de Alkmaarse club speelde wist hij genoeg indruk te maken om een transfer naar Ajax te verdienen. Momenteel staat de mandekker tot volgende zomer onder contract bij de recordkampioen van Nederland.

PEC Zwolle

Drie jaar geleden stonden bekerwinnaar PEC Zwolle en landskampioen Ajax tegenover elkaar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De eerste kans was voor Nick Viergever, maar hij wist doelman Diederik Boer niet te verschalken. Ook PEC Zwolle kreeg een kans in de beginfase, maar Mustafa Saymak schoot de bal over. Ondanks nog wat afstandsschoten werd er niet gescoord voor rust. Na rust was de eerste kans meteen raak. Stef Nijland wist de voorzet van Kamohelo Mokotjo binnen te schieten en PEC Zwolle op 1-0 te zetten. Daarna creëerde beide clubs nog enige kansen, maar er werd niet meer gescoord. Door de 1-0 overwinning won PEC Zwolle voor het eerst in de geschiedenis de Johan Cruijff Schaal.

