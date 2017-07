30 juli, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 30 juli en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Borussia-Park

Op 30 juli 2004 werd het Borussia-Park geopend. Het stadion, waar Borussia Mönchengladbach haar wedstrijden speelt, is de vervanger van het kleinere Bökelbergstadion. In het stadion is plek voor 54.067 toeschouwers en heeft ongeveer 85 miljoen euro gekost. De eerste wedstrijd in het Borussia-Park werd echter geen succes voor de thuisploeg. Borussia Mönchengladbach verloor namelijk met 0-2 van Bayern München.

FC Twente

Het is vandaag precies zes jaar geleden dat FC Twente voor de zesde keer in de clubgeschiedenis de Johan Cruijff Schaal won. De club uit Enschede nam het op tegen Ajax, de landskampioen van het seizoen 2010-2011. In de 21ste minuut kwam FC Twente op een 1-0 voorsprong toen Marc Janko een strafschop wist te benutten. In de tweede helft trok Toby Alderweireld, met een fenomenaal doelpunt, de stand weer gelijk. Echter wist ook Bryan Ruiz een prachtig doelpunt te maken en FC Twente opnieuw op voorsprong te zetten, 2-1. Omdat er daarna niet meer gescoord werd, won FC Twente voor de keer op rij de Johan Cruijff Schaal.

Jürgen Klinsmann

Jürgen Klinsmann wordt vandaag 53 jaar oud. De Duitser speelde in zijn professionele loopbaan bij veel verschillende clubs. Hij kwam onder andere uit voor Internazionale, AS Monaco, Tottenham Hotspur, Bayern München en Sampdoria. In totaal speelde hij 514 officiële wedstrijden en maakte daarin 232 doelpunten. Ook als international was Klinsmann zeer trefzeker. In 108 interlands wist hij namelijk 47 keer het net te vinden. Na zijn loopbaan als speler werd hij trainer van Duitsland. Daarna was hij ook nog trainer van Bayern München en het nationale team van de Verenigde Staten.

Pa-Modou Kah

Ook Pa-Modou Kah wordt vandaag een jaartje ouder. De Noor viert vandaag namelijk zijn 37ste verjaardag. Via Vålerenga IF en AIK Stockholm kwam Kah begin 2005 terecht bij Roda JC. In de zes en een half jaar dat hij daar onder contract stond groeide hij uit tot een publiekslieveling. Echter verliet hij de club uit Kerkrade in de zomer van 2011 voor Al-Khor. Door de club uit Qatar werd hij verhuurd aan Qatar SC. In 2013 verliet hij Qatar en tekende bij Al-Wahda, dat uitkomt in de Saudi Premier League. Van mei 2013 tot augustus 2016 speelde Kah in de Major League Soccer. Namelijk eerst bij Portland Timbers en daarna bij Vancouver Whitecaps. Hij sloot zijn carrière af bij Whitecaps FC 2.

Uruguayaans voetbalelftal

Op 30 juli 1930 stond de finale op het programma van het eerste WK voetbal. Uruguay nam het in eigen land op tegen Argentinië. Via een doelpunt van Pablo Dorado kwam Uruguay op een 1-0 voorsprong. Argentinië wist via Carlos Peucelle en Guillermo Stábile de 1-0 achterstand om te buigen in een 1-2 voorsprong. Maar in de tweede helft bleek Uruguay toch de sterkste. Via Pedro Cea, Santos Iriarte en Héctor Castro wist Uruguay namelijk drie keer te scoren, 4-2. Door de winst in de finale won Uruguay het WK 1930.

