6 mei, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 6 mei en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Ajax wint KNVB Beker

Op 6 mei 2010 streden Ajax en Feyenoord tegen elkaar in de finale van de KNVB Beker. In de heenwedstrijd had Ajax, door twee doelpunten van Siem de Jong, met 2-0 gewonnen. Feyenoord had dus wat goed te maken in De Kuip, maar dit gebeurde echter niet. In de vierde minuut maakte Luis Suárez de 0-1. Nu rust wist Siem de Jong de voorsprong te verdubbelen. Jon Dahl Tomasson bracht de spanning terug in de wedstrijd door de 1-2 te maken, maar omdat Siem de Jong en Luis Suárez opnieuw trefzeker waren eindigde de wedstrijd in 1-4 en won Ajax de KNVB Beker.

Chelsea – FC Barcelona

Vandaag precies acht jaar geleden stond in de halve finale van de Champions League de wedstrijd Chelsea – Barcelona op het programma. De heenwedstrijd was geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel, dus alles was nog mogelijk in de return. Via een prachtig doelpunt van Michael Essien kwam Chelsea op een 1-0 voorsprong. Lang leek het erop dat dit het enige doelpunt van de wedstrijd zou zijn, totdat Andrés Iniesta in de derde minuut van blessuretijd de bal voor zijn voeten kreeg en tekende voor de cruciale gelijkmaker. Door de late treffer drong FC Barcelona door tot de finale. Daar wist het team van Josep Guardiola het Engelse Manchester United met 2-0 te verslaan.

Dani Alves

Dani Alves viert vandaag zijn 34ste verjaardag. De Braziliaan begon zijn profcarrière in 2001 bij EC Bahia en maakte één jaar later de overstap naar Europa om voor Sevilla FC te gaan spelen. In juni 2008 vertrok Dani Alves voor ongeveer 30 miljoen euro naar FC Barcelona. Hier beleefde hij succesvolle jaren en won onder meer drie keer de Champions League, zes keer het landskampioenschap van Spanje en vier keer de Copa del Rey. Dani Alves liet FC Barcelona in juni 2016 achter zich en tekende een contract bij Juventus. Hier staat hij momenteel tot juni 2018 onder contract. Naast de wedstrijden voor zijn clubs kwam hij 100 keer uit voor het Braziliaanse elftal en wist daarin zeven keer het net te vinden.

Dries Mertens

Ook Dries Mertens is vandaag jarig. De kleine Belg wordt vandaag 30 jaar. Mertens begon zijn profcarrière bij AA Gent en werd verhuurd aan Eendracht Aalst en AGOVV Apeldoorn. In 2007 nam laatstgenoemde hem definitief over van AA Gent. Na twee jaar onder contract te hebben gestaan bij AGOVV Apeldoorn vertrok Mertens naar FC Utrecht. Net als bij AGOVV Apeldoorn stond hij bij zowel FC Utrecht als zijn volgende club PSV twee jaar onder contract. Op 24 juni 2013 werd bekend dat Napoli 9,5 miljoen euro had betaald om Mertens van PSV over te nemen. Momenteel is de aanvaller bezig aan zijn vierde seizoen bij de Italiaanse club.

Feyenoord wint Europacup I

Op 6 mei 1970 won Feyenoord de Europacup I door Celtic FC in de finale met 2-1 te verslaan. In de 30ste minuut bracht Tommy Gemmell de Schotten op een 0-1 voorsprong, maar twee minuten later wist aanvoerder Rinus Israël de stand weer gelijk te trekken. Omdat het na negentig minuten nog steeds 1-1 was, werd het een verlenging. Ove Kindvall bracht Feyenoord in de 116 minuut op een 2-1 voorsprong door doelman Even Williams te passeren. Omdat het 2-1 bleef won Feyenoord voor het eerst in de geschiedenis de Europacup I.

