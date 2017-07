7 juli, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 7 juli en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Alfredo Di Stéfano

Op 7 juli 2014 overleed voormalig voetballer Alfredo Di Stéfano op 88-jarige leeftijd aan de gevolgen van hartproblemen. De aanvaller begon zijn loopbaan bij de Argentijnse club CA River Plate. Door de club werd hij twee keer verhuurd. Namelijk één seizoen aan CA Huracán en vier seizoenen aan de Colombiaanse club Millonarios FC. In juli 1953 maakte hij de overstap naar Europa en tekende een contract bij Real Madrid. In de elf seizoenen voor ‘De Koninklijke’ wist hij veel prijzen te winnen en vaak het net te vinden. Aan het einde van zijn loopbaan speelde hij nog twee seizoenen bij RCD Espanyol. Na zijn carrière als speler was Di Stéfano ook een tijdje actief als trainer van Boca Juniors, Valencia, River Plate en Real Madrid.

Amerikaans voetbalelftal

In 1991 werd de eerste editie van de CONCACAF Gold Cup gehouden. Het toernooi werd gehouden in de Amerikaanse steden Los Angeles en Pasadena. Op 7 juli van datzelfde jaar stond de finale op het programma. Hierin streden het Amerikaans voetbalelftal en Honduras tegen elkaar wie zich de eerste winnaar mocht noemen van de CONCACAF Gold Cup. Uiteindelijk bleef het in zowel de wedstrijd als de verlenging 0-0, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Honduras moest uiteindelijk het onderspit delven, want het Amerikaans voetbalelftal won de strafschoppenserie met 4-3.

De Grolsch Veste

Op 7 juli 2011 stortte tijdens werkzaamheden een deel van het dak van De Grolsch Veste in. De instorting vond plaats aan de korte kant van het stadion, waar onder andere gebouwd werd aan de dakconstructie. Oorzaak van het instorten was het niet onderkennen van de risico’s door het ontbreken van onderdelen van de dakconstructie. De instorting kosten twee mensen het leven en 14 mensen raakten gewond. Precies één jaar later werd op de plaats van het ongeluk een monument onthuld. OP het monument stond de tekst: Ineens was het stil.

Henk Fraser

Henk Fraser mag vandaag 51 kaarsjes uitblazen. De voormalig-voetballer speelde in zijn profcarrière alleen maar in Nederland. Hij begon zijn loopbaan namelijk bij Sparta Rotterdam. Via FC Utrecht en Roda JC kwam de verdediger terecht bij Feyenoord, waar hij verreweg het grootste gedeelte van zijn carrière speelde. Na zijn loopbaan als speler ging hij aan de slag als trainer. Na verschillende jaren jeugdtrainer en assistent-trainer te zijn geweest, werd hij trainer van ADO Den Haag. Momenteel is hij trainer van het eerste elftal van Vitesse.

Nederland – West-Duitsland

Het is vandaag precies 43 jaar geleden dat Nederland het in de finale van het WK 1974 opnam tegen West-Duitsland. Nederland kwam goed uit de startblokken, want in de 2de minuut was het Johan Neeskens die vanaf elf meter de 1-0 binnenschoot. Halverwege de eerste helft kwam West-Duitsland weer op gelijke hoogte. Net als Johan Neeskens wist ook Paul Breitner een strafschop te benutten, 1-1. Nog voor rust wist West-Duitsland op voorsprong te komen. Gerd Müller wist doelman Jan Jongbloed te passeren en te zorgen voor de 1-2. Omdat er daarna niet meer gescoord werd, won West-Duitsland voor de tweede keer in de geschiedenis het WK.

Foto: Pro Shots