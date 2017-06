7 juni, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 7 juni en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Europees kampioenschap voetbal 2008

Vandaag precies negen jaar geleden ging het EK in Oostenrijk en Zwitserland van start. In de openingswedstrijd streden Zwitserland en Tsjechië tegen elkaar voor de punten. De Tsjechen wisten de wedstrijd te winnen. Václav Svěrkoš maakte namelijk in de 71ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Kevin Hofland

Kevin Hofland viert vandaag zijn 38ste verjaardag. De verdediger begon zijn profcarrière bij Fortuna Sittard en kwam via PSV bij VfL Wolfsburg terecht. Medio 2007 keerde Hofland terug naar Nederland en tekende een contract bij Feyenoord. Hij stond nog tot medio 2011 onder contract bij Feyenoord, maar werd in het seizoen 2010-2011 verhuurd aan AEK Larnaca. In juli 2011 stapte hij definitief over naar de club uit Cyprus. Daar speelde hij tot maart 2012 en stopte vervolgens met profvoetbal.

Nederland – Peru

Op 7 juni 1978 stonden Nederland en Peru tegenover elkaar in de poulefase van het wereldkampioenschap voetbal in Argentinië. In het Estadio Ciudad de Mendoza beide landen het net niet te vinden en stond er na negentig minuten vanzelfsprekend een 0-0 eindstand op het scorebord.

Steaua Boekarest

De Roemeense voetbalclub Steaua Boekarest werd opgericht op 7 juni 1947. Sinds de oprichting heeft de club veel prijzen in de wacht gesleept. Zo werd in 1986 onder meer de Europacup I en de UEFA Super Cup aan de prijzenkast toegevoegd. Daarnaast wist Steaua Boekarest tot op heden al 26 keer het landskampioenschap van Roemenië te winnen.

Wit-Rusland – Nederland

Op 7 juni 1995 speelde Nederland een kwalificatiewedstrijd voor het EK voetbal van 1996 tegen Wit-Rusland. Nederland ging die wedstrijd met 1-0 ten onder. Omdat Luxemburg met 1-0 van Tsjechië won, hield Nederland uitzicht op deelname aan het EK voetbal van 1996 in Engeland. Uiteindelijk wist Nederland zich ternauwernood te plaatsen voor het EK. De beste zes nummers twee plaatsten zich automatisch voor de eindronde, maar de nummer zeven Nederland en de nummer acht Ierland moesten een beslissingswedstrijd spelen. De wedstrijd werd met 2-0 gewonnen door Nederland, waardoor plaatsing voor het EK een feit werd.

