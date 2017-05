8 mei, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 8 mei en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Andrea Barzagli

Andrea Barzagli is geboren op 8 mei 1981 en viert vandaag dus zijn 36ste verjaardag. Barzagli begon zijn profcarrière bij het Italiaanse Ascoli. Via Chievo Verona kwam hij in 2004 terecht bij US Palermo en speelde daar vier seizoenen. In 2008 ruilde hij de Serie A in voor de Bundesliga, maar besloot na drie seizoenen bij VfL Wolfsburg terug te keren naar Italië en ging spelen bij Juventus. Daar heeft de verdediger een contract tot juni 2018.

PSV wordt kampioen

Op 8 mei 2016 werd PSV landskampioen na een bloedstollende slotdag in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen zelf met 3-1 bij PEC Zwolle en zagen concurrent Ajax niet verder komen dan een 1-1 gelijkspel bij nummer zeventien De Graafschap. Door het puntverlies van de Amsterdammers veroverde PSV voor de 23ste keer in de geschiedenis de landstitel.

FC Twente wint de KNVB Beker

Vandaag precies zes jaar geleden won FC Twente, voor de derde keer in de geschiedenis, de KNVB Beker. De club nam het in de finale op tegen titelverdediger Ajax. Via een doelpunt van Demy de Zeeuw in de negentiende minuut kwamen de Amsterdammers op een 0-1 voorsprong. Na 40 minuten wist Lorenzo Ebecilio de voorsprong te verdubbelen, 0-2. Nog voor rust wist FC Twente iets terug te doen. Wout Brama zorgde in de 45ste minuut namelijk voor de 1-2. In de tweede helft trok Theo Janssen de stand weer gelijk door de 2-2 binnen te schieten. Omdat het na negentig minuten nog steeds 2-2 stond, kwam er een verlening. In de 117de minuut besliste Marc Janko de wedstrijd. De lange aanvaller kopte namelijk de 3-2 binnen en bezorgde FC Twente de KNVB Beker.

Feyenoord wint UEFA Cup

Op 8 mei 2002 wist Feyenoord in de finale van de UEFA Cup af te rekenen met Borussia Dortmund. In de 33ste minuut schoot Pierre van Hooijdonk de Rotterdammers vanaf elf meter naar een 1-0 voorsprong. Diezelfde Van Hooijdonk zorgde in de 40ste minuut voor de 2-0. Twee minuten na rust bracht de Braziliaan Márcio Amoroso de spanning terug door de 2-1 te maken. In de 50ste minuut wist Jon Dahl Tomasson de marge weer te vergrootte, 3-1. Opnieuw wist Borussia Dortmund terug te komen in de wedstrijd. Met een prachtig schot wist Jan Koller namelijk doelman Edwin Zoetebier te verschalken en de 3-2 te maken. Omdat er daarna niet meer werd gescoord won Feyenoord, voor de tweede keer in de geschiedenis, de UEFA Cup.

Lúcio

Lúcio viert vandaag zijn 39ste verjaardag. De Braziliaan begon zijn profcarrière in zijn geboorteland bij Internacional. In 2001 verruilde hij de club voor een Europees avontuur en vertrok naar Bayer Leverkusen. Daar liet de verdediger een goede indruk achter en verdiende medio 2004 een transfer naar Bayern München. Hier speelde hij vijf seizoenen. Hij speelde vervolgens nog voor Internazionale, Juventus FC, São Paulo FC, Palmeiras en FC Goa. Momenteel zit Lúcio zonder werkgever. Naast de wedstrijden voor zijn clubs, speelde hij 105 interlands waarin hij vier keer wist te scoren.

