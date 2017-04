9 april, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 9 april en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Bayern München – Manchester United

Het is vandaag precies vier jaar geleden dat de wedstrijd tussen Bayern München en Manchester United in de kwartfinale van de Champions League op het programma stond. Omdat de heenwedstrijd in 1-1 eindigde, was nog alles mogelijk in de return. Patrice Evra bracht de bezoekers in de 57e minuut op 0-1, maar twee minuten later was het Mario Mandžukić die de stand alweer gelijk trok. Door een doelpunt van Thomas Müller kwam Bayern München op een 2-1 voorsprong. Veertien minuten voor tijd besliste Arjen Robben de wedstrijd door de 3-1 binnen te schieten. Door de 3-1 overwinning ging Bayern München door naar de halve finale.

Blaise Matuidi

Controlerende middenvelder Blaise Matuidi werd geboren op 9 april 1987. De Fransman begon zijn carriere bij Troyes AC. Na drie seizoenen voor Troyes AC vertrok hij naar Saint-Étienne. In de vier seizoenen bij Saint-Étienne groeide Matuidi uit tot een vaste waarde en werd aanvoerder. In 2011 stapte hij voor acht miljoen euro over naar Paris Saint-Germain. Momenteel is hij bezig aan zijn zesde seizoen bij de regerend kampioen van Frankrijk. Daarnaast heeft Matuidi momenteel 51 interlands achter zijn naam, waarin hij acht keer wist te scoren.

Evander Sno

Net als Blaise Matuidi is ook Evander Sno geboren op 9 april 1987. De middenvelder begon zijn carrière bij Feyenoord. Sno werd, zonder dat hij één officiële wedstrijd voor Feyenoord had gespeeld, een half jaar verhuurd aan NAC Breda. Door zijn goede spel bij de Bredase club verdiende Sno een transfer naar Celtic. Na twee seizoenen in Schotland kwam Sno terug naar Nederland om voor Ajax te gaan spelen. Maar na elf wedstrijden en een verhuurperiode aan Bristol City FC vertrok hij alweer bij de Amsterdamse club. Na seizoenen bij RKC Waalwijk, NEC en opnieuw RKC Waalwijk kwam hij terecht bij het Belgische KVC Westerlo. Maar na een paar maanden werd zijn contract ontbonden. Afgelopen december keerde Sno, na twee jaar afwezigheid, weer terug in het betaald voetbal om bij zijn huidige club RKC Waalwijk te gaan spelen.

West Ham United – Arsenal

Vandaag een jaar geleden stond in de Premier League de Londense derby tussen West Ham United en Arsenal op het programma. De bezoekers kwamen via doelpunten van Mesut Özil en Alexis Sánchez op een 0-2 voorsprong. Maar vlak voor rust zorgde Andy Carroll niet alleen voor de 1-2 maar ook voor de 2-2. Na rust was het Carroll die zijn derde treffer van de wedstrijd maakte en West Ham United naar 3-2 schoot. Twintig minuten voor tijd bracht Laurent Koscielny de bezoekers weer op gelijke hoogte, 3-3. Dit bleek later ook de eindstand te zijn van de spectaculaire wedstrijd.

Zoltán Varga

Op 9 april 2010 overleed de Hongaarse voetballer Zoltán Varga. De middenvelder, kwam uit voor onder andere Ajax, Borussia Dortmund en FC Augsburg. Op 65-jarige leeftijd overleed hij aan een hartaanval tijdens een seniorenwedstrijd. Ook kwam Varga twaalf keer uit voor het Hongaarse elftal waarin hij twee keer wist te scoren.

