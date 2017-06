De laatste tien: Beste spelers van het WK

Veel spelers dromen er natuurlijk van om volgend jaar verkozen te worden tot de beste speler van het WK. Maar welke spelers wisten de afgelopen wereldkampioenschappen voetbal ook alweer de prijs in de wacht te slepen? Voetbalonline.nl heeft het in beeld gebracht.

Mario Kempes (1978)

In 1978 werd Mario Kempes verkozen tot de beste speler van het WK. De Argentijn hield de Italiaan Paolo Rossi achter zich. De derde plek was weggelegd voor Dirceu.

Paolo Rossi (1982)

Vier jaar later wist Paolo Rossi, de nummer twee van 1978, de prijs in de wacht te slepen. De Braziliaan Falcão moest het doen met een tweede plek. Karl-Heinz Rummenigge eindigde als derde.

Diego Maradona (1986)

Net als acht jaar eerder was het in 1986 opnieuw een Argentijn die de prijs won, namelijk Diego Maradona. Hij hield nummer twee Harald Schumacher en nummer drie Preben Elkjær achter zich.

Salvatore Schillaci (1990)

In 1990 werd voor het laatst een Italiaan verkozen tot beste speler van het WK. Toen was Salvatore Schillaci de gelukkige. Lothar Matthäus moest het doen met een tweede plek en Diego Maradona met de derde plek.

Romário (1994)

In 1994 won een Braziliaan de prijs. Romário mocht de prijs in ontvangst nemen en bleef Roberto Baggio, die tweede eindigde, voor. De Bulgaar Christo Stoitsjkov eindigde op plek drie.

Ronaldo (1998)

Net als in 1994 werd ook in 1998 een Braziliaan verkozen tot beste speler van het WK, namelijk Ronaldo. Achter de aanvaller eindigde Davor Šuker op plek twee en Lilian Thuram op plek drie.

Oliver Kahn (2002)

Ondanks dat Duitsland in 2002 de finale verloor van Brazilië, was het toch een Duitser die verkozen werd tot beste speler van het WK, namelijk Oliver Kahn. De doelman bleef nummer twee Ronaldo voor. Hong Myung-bo moest het doen met een derde plek.

Zinédine Zidane (2006)

Zinédine Zidane wist in 2006 de prijs te winnen. Hij wist twee Italianen af te troeven, want Fabio Cannavaro eindigde op plek twee en Andrea Pirlo op plek drie.

Diego Forlán (2010)

In 2010 was het geen Spanjaard of Nederlander die de prijs won. Het was namelijk de Uruguayaan Diego Forlán die de prijs in de wacht sleepte. Op plek twee eindigde Wesley Sneijder en de Spaanse aanvaller David Villa eindigde op de derde plek.

Lionel Messi (2014)

Afgelopen WK werd Lionel Messi verkozen tot beste speler van het toernooi. Thomas Müller eindigde op plek twee en de Nederlander Arjen Robben moest het doen met een derde plek.

Foto: Pro Shots