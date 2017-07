De laatste tien: Champions League-edities waaraan Ajax deelnam

De komende dagen strijden Ajax en OGC Nice tegen elkaar in de derde voorronde van de Champions League. Mocht Ajax in het tweeluik met de Franse club de sterkste blijken en ook de volgende ronde doorkomen, dan mag de Amsterdamse club deelnemen aan de groepsfase van de Champions League. Om alvast een beetje in de stemming te komen, blikken we terug op de laatste tien Champions League-edities waarin Ajax deelnam aan de groepsfase.

Groepsfase (1998-1999)

In het seizoen 1998-1999 zat Ajax in de groep bij Croatia Zagreb (Dinamo Zagreb), Olympiakos Piraeus en FC Porto. Met zeven punten eindigde Ajax laatste en daardoor was het Champions League-seizoen voor Ajax al snel afgelopen.

Kwartfinale (2002-2003)

Vervolgens speelde Ajax drie seizoenen niet in de Champions League, maar in het seizoen 2002-2003 was Ajax wel weer van de partij. Internazionale, Olympique Lyon en Rosenborg BK waren de tegenstanders in de groepsfase. Alleen Internazionale was sterker dan de Amsterdammers, waardoor Ajax als tweede doorging. Toentertijd volgde er na de eerste groepsfase nog een tweede groepsfase met daarin twee groepswinnaars en twee nummers twee. Ajax zat bij Valencia CF, Arsenal FC en AS Roma en werd tweede achter Valencia CF. In de kwartfinale was AC Milan over twee wedstrijden met 3-2 te sterk voor Ajax.

Groepsfase (2003-2004)

Een jaar later ging het minder voortvarend met Ajax. AC Milan, Celta de Vigo en Club Brugge bleken allemaal sterker dan de Nederlandse club. Met slechts zes punten werd Ajax namelijk laatste in de groep.

Groepsfase (2004-2005)

Ook in het seizoen 2004-2005 wist Ajax niet door te gaan naar de volgende ronde. Juventus werd eerste en Bayern München moest het doen met een tweede plek. Ajax en Maccabi Tel Aviv FC hadden beide vier punten, maar omdat Ajax een beter doelsaldo had werd de club derde en mocht aansluiten in de Europa League.

Achtste finale (2005-2006)

In het seizoen 2005-2006 wist Ajax eindelijk weer eens de groepsfase te overleven. Met elf punten eindigde de club achter Arsenal FC op de tweede plek. FC Thun werd derde en Sparta Praag eindigde op plek vier. In de achtste finale nam Ajax het op tegen Internazionale. Over twee wedstrijden was de Italiaanse club met 3-2 te sterk.

Groepsfase (2010-2011)

Vervolgens speelde Ajax vier seizoenen niet in de Champions League. In het seizoen 2010-2011 was dit wel weer het geval. In de groep met AC Milan, AJ Auxerre en Real Madrid werd Ajax met zeven punten derde achter Real Madrid en AC Milan. Hierdoor ging het Europese avontuur voor Ajax verder in de Europa League.

Groepsfase (2011-2012)

Een jaar later zat Ajax opnieuw bij Real Madrid in de groep. De Spaanse club werd opnieuw eerste in de groep en Ajax moest het opnieuw doen met een derde plek. Olympique Lyon eindigde, mede dankzij de veel besproken 7-1 overwinning op Dinamo Zagreb, op plek twee.

Groepsfase (2012-2013)

In het seizoen 2012-2013 zat Ajax voor derde jaar op rij in de groep bij Real Madrid. Borussia Dortmund en Manchester City maakte de loodzware groep compleet. Met vier punten eindigde Ajax derde achter Borussia Dortmund en Real Madrid, waardoor de club de Champions League verruilde voor de Europa League.

Groepsfase (2013-2014)

Een jaar later mocht Ajax opnieuw deelnemen aan de groepsfase van de Champions League. De Amsterdamse club zat in de groep met AC Milan, Celtic FC en FC Barcelona. De Spaanse en Italiaanse club bleken sterker dan Ajax, waardoor de Amsterdammers op plek drie eindigde.

Groepsfase (2014-2015)

Het seizoen 2014-2015 is het laatste seizoen waarin Ajax de groepsfase haalde. De club moest het opnemen tegen FC Barcelona, Paris Saint-Germain en APOEL Nicosia. Met vijf punten eindigde Ajax derde achter FC Barcelona en Paris Saint-Germain en ging dus verder in de Europa League.

Foto: Pro Shots