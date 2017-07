De laatste tien: Duurste inkomende transfers van de Eredivisie per seizoen

De Eredivisie staat niet bekend als de competitie die de grootste aankopen doet. Tot op toe is Hirving Lozano de duurste nieuwkomer van dit seizoen. Om eens te vergelijken met voorgaande seizoenen brengt Voetbalonline.nl: De duurste inkomende transfers van de Eredivisie per seizoen.

Darío Cvitanich (2008-2009)

In juli 2008 nam Ajax aanvaller Dario Cvitanich voor zeven miljoen euro over van CA Banfield. Hij wist bij de Amsterdamse club nooit echt te overtuigen en vertrok in augustus 2012 voor 1,5 miljoen euro naar OGC Nice.

Bryan Ruíz (2009-2010)

Bryan Ruíz maakte in de zomer van 2009 voor 5,5 miljoen euro de overstap naar de Eredivisie. FC Twente moest dat bedrag overmaken aan AA Gent om Ruíz aan te trekken. Twee zomers later vertrok hij voor 12 miljoen euro naar FC Fulham.

Marc Janko (2010-2011)

Een zomer later was het opnieuw FC Twente dat het meeste over had voor een speler. Marc Janko werd voor zeven miljoen euro overgenomen van Red Bull Salzburg. In januari 2012 maakte hij voor drie miljoen euro de overstap naar FC Porto.

Alexander Gerndt (2011-2012)

FC Utrecht maakte in de zomer van 2011 een bedrag van 4,8 miljoen euro naar Helsingborgs IF om Alexander Gerndt over te nemen. In februari 2013 verliet de Zweed FC Utrecht en tekende een contract bij het Zwitserse BSC Young Boys.

Luc Castaignos (2012-2013)

Luc Castaignos keerde in de zomer van 2012 voor zes miljoen euro terug in de Eredivisie. De aanvaller wist niet te overtuigen bij Internazionale en keerde terug naar Nederland om bij FC Twente te gaan spelen. In 2015 verliet Castaignos de club uit Enschede en tekende een contract bij Eintracht Frankfurt, dat 2,5 miljoen euro voor hem over had.

Jesús Corona (2013-2014)

Ook in het seizoen 2013-2014 was het FC Twente dat het grootste bedrag neerlegde voor een speler. Jesús Corona werd voor 3,5 miljoen euro overgenomen van CF Monterrey. Twee seizoenen geleden verkocht FC Twente de aanvaller voor een bedrag van 10,5 miljoen euro aan FC Porto.

Luuk de Jong (2014-2015)

Luuk de Jong werd door PSV in juli 2014 voor 5,5 miljoen euro overgenomen van Borussia Mönchengladbach. Momenteel staat de aanvaller nog steeds onder contract bij de club uit Eindhoven.

Gastón Pereiro (2015-2016)

Twee seizoenen geleden was Gastón Pereiro de duurste nieuwkomer in de Eredivisie. Hij maakte voor zeven miljoen euro de overstap van Club Nacional naar PSV. De aanvaller staat momenteel nog steeds onder contract bij de Eindhovenaren.

David Neres (2016-2017)

Afgelopen seizoen werd David Neres voor 12 miljoen euro naar Amsterdam gehaald. Ajax moest het bedrag overmaken naar de Braziliaanse club FC São Paulo. Het is nog afwachten of Neres het enorme bedrag waard was.

Hirving Lozano (2017-2018)

Tot nu toe is Hirving Lozano de duurste nieuwkomer van dit seizoen. De aanvaller werd door PSV voor 8 miljoen euro overgenomen van CF Pachuca. Hij tekende in Eindhoven een contract dat afloopt in juni 2020.

Foto: Pro Shots