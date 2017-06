De laatste tien: Duurste transfers van de Premier League per seizoen

In de Premier League zullen komend seizoen weer veel nieuwe gezichten te zien zijn. De competitie gaf vorige zomer meer dan 1 miljard euro uit aan transfers en ook deze zomer zullen weer de nodige euro’s besteed worden. Maar wat waren de afgelopen jaren ook alweer de duurste aankopen van de Premier League? Voetbalonline.nl heeft het per seizoen in kaart gebracht.

Robinho (2008-2009)

De Braziliaan stapte in september 2008 over van Real Madrid naar Manchester City. Met zijn transfer was een bedrag van 43 miljoen euro gemoeid.

Carlos Tévez (2009-2010)

Ook in het seizoen 2009-2010 was het Manchester City die het meeste uitgaf voor één speler. De club betaalde namelijk 29 miljoen euro aan West Ham United voor Carlos Tévez.

Fernando Torres (2010-2011)

Net als in het seizoen 2009-2010 ging het in het seizoen 2010-2011 om een binnenlandse transfer. Fernando Torres stapte voor 58,5 miljoen euro over van Liverpool naar Chelsea.

Sergio Agüero (2011-2012)

Voorafgaand aan het seizoen 2011-2012 vertrok Sergio Agüero voor 36 miljoen euro naar Manchester City. De club moest het bedrag overmaken aan de Spaanse club Atlético Madrid.

Eden Hazard (2012-2013)

In juli 2012 werd bekend dat Eden Hazard naar Chelsea zou vertrekken. LOSC Lille ontving 35 miljoen euro voor de Belg.

Mesut Özil (2013-2014)

De transfer van Mesut Özil in de zomer van 2013 was ook een record. Hij stapte over van Real Madrid naar Arsenal. De Londense club had 47 miljoen euro over voor de middenvelder.

Ángel Di María (2014-2015)

Manchester United maakte in augustus 2014 maar liefst 75 miljoen euro over aan Real Madrid voor Ángel Di María.

Kevin de Bruyne (2015-2016)

De Belg Kevin de Bruyne maakte in de zomer van 2015 de overstap van VfL Wolfsburg naar Manchester City. De Engelse club had 74 miljoen euro over voor de middenvelder.

Paul Pogba (2016-2017)

Het verhaal van Paul Pogba kennen de meeste voetballiefhebbers wel. Hij vertrok in augustus 2012 bij Manchester United en tekende transfervrij een contract bij Juventus. Vorige zomer keerde hij terug bij Manchester United, dat maar liefst 105 miljoen euro moest overmaken aan Juventus om de middenvelder in te lijven.

Bernardo Silva (2017-2018)

Tot nu toe is Bernardo Silva de duurste nieuwkomer in de Premier League. Hij maakte voor 50 miljoen euro de overstap van Monaco naar Manchester CIty. Echter is de transferperiode nog enige tijd open en is de kans dus aanwezig dat iemand anders deze titel op zijn naam krijgt.

Foto: Pro Shots