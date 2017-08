Vanavond spelen kampioen Feyenoord en bekerwinnaar Vitesse om de Johan Cruijff Schaal. Om al een beetje in de stemming te komen blikt Voetbalonline.nl terug op de laatste tien edities van de Johan Cruijff Schaal.

Ajax – PSV (2007)

In 2007 speelde bekerwinnaar Ajax en kampioen PSV om de Johan Cruijff Schaal. De wedstrijd werd beslist door één doelpunt. Gabri was namelijk de enige speler die het net wist te vinden en werd de matchwinner.

Feyenoord – PSV (2008)

Een jaar nam Feyenoord het als bekerwinnaar op tegen de kampioen PSV. Danko Lazović zorgde in de 55ste minuut voor de 0-1. Elf minuten later besliste Dirk Marcellis de wedstrijd door de voorsprong te verdubbelen.

Sc Heerenveen – AZ (2009)

In 2009 maakte kampioen AZ gehakt van bekerwinnaar sc Heerenveen. Via doelpunten van Brett Holman, Mounir El Hamdaoui en Maarten Martens stond de Alkmaarse formatie met rust al op 0-3. Na rust wist Michal Papadopulos iets terug te doen voor sc Heerenveen. Door twee doelpunten van Jeremain Lens wist AZ vervolgens uit te lopen tot 1-5.

Ajax – FC Twente (2010)

Ajax ging in 2010 als bekerwinnaar spelen tegen kampioen FC Twente. De Enschedese club kwam al snel op voorsprong via een doelpunt van Luuk de Jong. Omdat er daarna niet meer gescoord werd, won FC Twente voor de eerste keer in de geschiedenis de Johan Cruijff Schaal.

FC Twente – Ajax (2011)

Een jaar later stonden opnieuw FC Twente en Ajax tegenover elkaar. Alleen dit keer FC Twente als bekerwinnaar en Ajax als kampioen. Via een benutte strafschop van Marc Janko kwam FC Twente op 1-0. Na rust wist Toby Alderweireld de stand weer gelijk te trekken. Invaller Bryan Ruiz werd uiteindelijk de matchwinner door voor de 2-1 te zorgen.

PSV – Ajax (2012)

In 2012 wist bekerwinnaar PSV in een doelpuntrijke wedstrijd te winnen van kampioen Ajax. Ola Toivonen en Jeremain Lens zorgden voor een 2-0 voorsprong. Toby Alderweireld deed vlak voor rust iets terug, 1-2. In de tweede helft wist Ola Toivonen opniew te scoren. Dankzij een eigen doelpunt van Marcelo kwam Ajax vervolgens terug tot 3-2. In de blessuretijd wist Georginio Wijnaldum voor de 4-2 te zorgen.

AZ – Ajax (2013)

In 2013 was voor de tweede keer in de geschiedenis van de Johan Cruijff Schaal een verlening nodig om tot een winnaar te komen. Bekerwinnaar AZ kwam via doelpunten van Jóhann Berg Guðmundsson en Aron Jóhannsson op 2-0. Via een eigen doelpunt van Jeffrey Gouweleeuw en een doelpunt van Kolbeinn Sigþórsson kwam kampioen Ajax weer op gelijke hoogte. In de verlenging besliste Siem de Jong de wedstrijd door de 2-3 te maken.

PEC Zwolle – Ajax (2014)

In 2014 stonden bekerwinnaar PEC Zwolle en kampioen tegenover elkaar. De wedstrijd werd beslist door één doelpunt. Stefan Nijland wist in de 55ste minuut namelijk het enige doelpunt van de wedstrijd te maken.

FC Groningen – PSV (2015)

Twee jaar geleden namen bekerwinnaar FC Groningen en kampioen PSV het tegen elkaar op. PSV wist de wedstrijd met ruime cijfers te winnen. Via Luuk de Jong, Adam Maher en opnieuw Luuk de Jong liepen de Eindhovenaren uit tot 0-3.

Feyenoord – PSV (2016)

Vorig jaar streed Feyenoord, na acht jaar afwezigheid, weer eens om de Johan Cruijff Schaal. De bekerwinnaar nam het op tegen kampioen PSV. Davy Pröpper maakte in de 38ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde PSV de elfde Johan Cruijff Schaal in de geschiedenis.

Foto: Pro Shots