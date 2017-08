De laatste tien: Europese wedstrijden van Feyenoord

Vanavond wordt bekend tegen welke clubs Feyenoord het opneemt in de poulefase van de Champions League. Maar hoe ging het de laatste tijd ook alweer met Feyenoord in Europees verband? Voetbalonline.nl heeft het op een rijtje gezet.

Feyenoord – Sevilla (27 november 2014)

In het seizoen 2014-2015 was Feyenoord actief in de Europa League. Dat seizoen streden Feyenoord en Sevilla voor de eerste plek in de poule. In De Kuip wist Feyenoord af te rekenen met de Spaanse club. Jens Toornstra en Karim El Ahmadi schoten de Rotterdamse club namelijk naar een 2-0 overwinning.

Standard Luik – Feyenoord (11 december 2014)

Ook de laatste wedstrijd in de poule werd gewonnen door Feyenoord. Jens Toornstra schoot Feyenoord opnieuw op een 0-1 voorsprong. Jean-Paul Boëtius en Elvis Manu gooiden de wedstrijd vervolgens op slot, 0-3.

AS Roma – Feyenoord (19 februari 2015)

In de volgende ronde werd Feyenoord gekoppeld aan AS Roma. In Rome kwamen de clubs niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Gervinho had de Italiaanse club op een 1-0 voorsprong gezet, maar Colin Kâzım-Richards wist ook het net te vinden.

Feyenoord – AS Roma (26 februari 2015)

In Rotterdam wist AS Roma opnieuw als eerste te scoren. Adem Ljajić maakte namelijk de 0-1. In de 57ste minuut zette Elvis Manu de 1-1 op het scorebord. Drie minuten later maakte Gervinho de 1-2 en maakte met zijn doelpunt een einde aan het Europese avontuur van Feyenoord.

Feyenoord – Manchester United (15 september 2016)

Vorig seizoen was Feyenoord opnieuw actief in de poulefase van de Europa League. De eerste wedstrijd wist Feyenoord verrassend te winnen van Manchester United. Tonny Vilhena maakte namelijk het enige doelpunt van de wedstrijd.

Fenerbahçe – Feyenoord (29 september 2016)

Uit bij Fenerbahçe behaalde Feyenoord echter een minder goed resultaat. Emmanuel Emenike scoorde de 1-0 en werd door zijn doelpunt de matchwinner.

Feyenoord – Zorja Loehansk (20 oktober 2016)

Ook de tweede thuiswedstrijd van de poulefase wist Feyenoord met 1-0 te winnen. Nicolai Jørgensen volbracht zijn taak, namelijk scoren.

Zorja Loehansk – Feyenoord (3 november 2016)

In Oekraïne wist de Deen opnieuw het net te vinden en Feyenoord op een 0-1 voorsprong te zetten. Rafael Forster wist ook te scoren en daardoor moesten de clubs de punten delen.

Manchester United – Feyenoord (24 november 2016)

In Manchester kreeg Feyenoord vervolgens voetballes. Wayne Rooney zette zijn club voor rust op 1-0. Na rust zorgden Juan Mata, Brad Jones (eigen doelpunt) en Jesse Lingard vervolgens voor de 4-0 eindstand.

Feyenoord – Fenerbahçe (8 december 2016)

De laatste Europese wedstrijd die Feyenoord heeft gespeeld, was een thuiswedstrijd tegen Fenerbahçe. De Rotterdamse club had nog een kleine kans om door te gaan, maar verloor met 0-1.

Want Moussa Sow maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Foto: Pro Shots