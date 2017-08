De laatste tien: Feyenoord – Willem II in de Eredivisie

Vanmiddag neemt Feyenoord het in de derde speelronde van de Eredivisie op tegen Willem II. Hoe deze wedstrijd de afgelopen tien edities eindigde, lees je hieronder.

6-1 (2005-2006)

Op 29 december 2005 was Feyenoord vele malen sterker dan de tegenstander uit Tilburg. Via Dirk Kuijt kwam de thuisclub op een 1-0 voorsprong. Via Sebastián Pardo en Salomon Kalou wisten de Rotterdammers de voorsprong uit te breiden tot 3-0. Martijn Reuser wist vervolgens wat terug te doen, maar via opnieuw een doelpunt van Salomon Kalou en nog twee van Dirk Kuijt liep Feyenoord uit tot 6-1.

0-0 (2006-2007)

Een seizoen later was de wedstrijd een stuk minder spectaculair. Beide clubs wisten namelijk het net niet te vinden, waardoor de wedstrijd in een 0-0 gelijkspel eindigde.

2-0 (2007-2008)

In het seizoen 2007-2008 werd er wel gescoord. Luigi Bruins zette de thuisclub in de 22ste minuut op 1-0. Roy Makaay verdubbelde vlak voor rust die voorsprong. Omdat er daarna niet meer gescoord werd, won Feyenoord met 2-0.

1-1 (2008-2009)

In januari 2009 dacht Willem II de punten mee te nemen naar Tilburg. Via Jens Janse kwam de club namelijk op een 0-1 voorsprong. Andwelé Slory wist echter in de slotfase de thuisclub toch nog één punt te bezorgen.

1-0 (2009-2010)

Een seizoen later was een doelpunt van Feyenoord genoeg om de punten in eigen huis te houden. Sekou Cissé maakte namelijk het enige doelpunt van de wedstrijd, 1-0.

6-1 (2010-2011)

Op 17 april 2011 zette Andreas Lasnik de bezoekers op 0-1. Daarna liep Feyenoord echter over Willem II heen. Luc Castaignos en Ryo Miyaichi begon de achterstand nog voor rust om in een 2-1 voorsprong. Na de pauze vonden Bruno Martins Indi, Luc Castaignos, Georginio Wijnaldum en Ryo Miyaichi het net, 6-1.

3-0 (2012-2013)

Ook de volgende editie won Feyenoord eenvoudig. Via één doelpunt van Lex Immers en twee van Graziano Pellè wonnen de Rotterdammers namelijk met 3-0.

1-2 (2014-2015)

In het seizoen 2014-2015 won Willem II voor het laatst een Eredivisiewedstrijd in De Kuip. Frank van der Struijk en Samuel Armenteros bezorgden Willem II een 0-2 voorsprong. Colin Kâzım-Richards deed nog iets, 1-2.

1-0 (2015-2016)

Eljero Elia maakte twee seizoenen geleden het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor de Rotterdamse club de drie punten veilig stelde.

1-0 (2016-2017)

Ook afgelopen seizoen won Feyenoord met 1-0. Dit keer werd niet Eljero Elia de matchwinner, maar Jens Toornstra.

Foto: Pro Shots