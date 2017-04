De laatste tien: Kampioenen van de Premier League

Vanavond gaat koploper Chelsea op bezoek bij Bournemouth. Het lijkt erop dat Chelsea dit seizoen voor de zesde keer in de geschiedenis landskampioen wordt. De club van trainer Antonio Conte is namelijk, met zeven punten meer dan nummer twee Tottenham Hotspur, de trotse koploper van de Premier League. Maar welke clubs wisten afgelopen jaren ook alweer de Premier League te winnen? Voetbalonline.nl bracht het in beeld.

Manchester United (2006-2007)

In het seizoen 2006-2007 werd Manchester United met 89 punten voor de zestiende keer kampioen van Engeland. Nummer twee Chelsea eindigde met 83 punten op gepaste afstand van de kampioen. Nummer drie Liverpool en nummer vier Arsenal eindigden beide met 68 punten.

Manchester United (2007-2008)

Een seizoen later wist Manchester United opnieuw kampioen te worden. De verschillen met de concurrenten waren dit seizoen echter een stuk kleiner. Nummer twee Chelsea behaalde met 85 punten twee punten minder dan Manchester United. Nummer drie Arsenal wist 83 punten bij elkaar te spelen. Ronaldo was de grote man bij Manchester United. Met 31 doelpunten werd hij in het seizoen 2007-2008 topscorer van de Premier League.

Manchester United (2008-2009)

In het seizoen 2008-2009 werd Manchester United voor het derde jaar op rij kampioen. Met 90 punten behaalde ‘The Red Devils’ vier punten meer dan nummer twee Liverpool en zeven punten meer dan nummer drie Chelsea.

Chelsea (2009-2010)

Na drie jaar Manchester United als kampioen was het in het seizoen 2009-2010 Chelsea die de competitie wist te winnen. Chelsea wist, met 86 punten, één punt meer te behalen dan nummer twee Manchester United. Nummer drie Arsenal wist 74 punten bij elkaar te spelen. Bij Chelsea was aanvaller Didier Drogba van belangrijke waarde door 29 doelpunten voor zijn rekening te nemen.

Manchester United (2010-2011)

In mei 2011 werd Manchester United voor de negentiende keer in de geschiedenis kampioen van Engeland. Met 80 punten behaalde de club uit Manchester negen punten meer dan nummer twee Chelsea en nummer drie Manchester City.

Manchester City (2011-2012)

Het seizoen 2011-2012 werd Manchester City met 89 punten kampioen van Engeland. Door een spectaculaire 3-2 overwinning tijdens de laatste speelronde op Queens Park Rangers bleef Manchester City nummer twee Manchester United op doelsaldo voor. Arsenal eindigde met 70 punten op plek drie.

Manchester United (2012-2013)

In het seizoen 2012-2013 werd Manchester United voor het laatst kampioen. De club bleef met 89 punten nummer twee Manchester City en nummer drie Chelsea ruim voor. Manchester City behaalde namelijk 78 punten en Chelsea 75 punten. De Nederlander Robin van Persie had een groot aandeel in het kampioenschap door 26 keer te scoren.

Manchester City (2013-2014)

Voor het vierde jaar op rij werd er een club uit Manchester kampioen. Dit keer was het niet Manchester United maar Manchester City dat aan het langste eind trok. De club speelde 86 punten bij elkaar. Daarmee bleef het de nummer twee en nummer drie net voor. Liverpool behaalde namelijk 84 punten en Chelsea 82 punten.

Chelsea (2014-2015)

Chelsea werd in het seizoen 2014-2015 kampioen met 87 punten. Nummer twee Manchester City behaalde negen punten minder. Nummer drie Arsenal eindigde met 75 punten op gepaste afstand.

Leicester City (2015-2016)

Het Premier League-seizoen 2015-2016 gaat de geschiedenis in als het Leicester-sprookje. Leicester City werd namelijk tot ieders verbazing kampioen van Engeland. Met 81 punten behaalde de club van trainer Claudio Ranieri tien punten meer dan Arsenal en elf punten meer dan Tottenham Hotspur.

Foto: Pro Shots