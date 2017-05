De laatste tien: Kampioenen van de Serie A

Morgenavond speelt Juventus haar kampioenswedstrijd tegen AS Roma. Als Juventus weet te winnen dan is de club uit Turijn verzekerd van het kampioenschap. Maar welke clubs wisten afgelopen jaren ook alweer de Serie A te winnen? Voetbalonline.nl bracht het in beeld.

Internazionale (2006-2007)

In het seizoen wist Internazionale overtuigend de Serie A te winnen. Met 97 punten haalde de club van trainer Roberto Mancini 22 punten meer dan nummer twee AS Roma. Nummer drie Lazio Roma volgde met 62 punten.

Internazionale (2007-2008)

Een seizoen later was Internazionale opnieuw de beste van Italië. De club uit Milaan speelde 85 punten bij elkaar. Nummer twee AS Roma behaalde 82 punten en nummer drie Juventus kwam tot 72 punten.

Internazionale (2008-2009)

Ook in het seizoen 2008-2009 werd Internazionale kampioen. Mede door 25 doelpunten van Zlatan Ibrahimović behaalde de club 84 punten. Zowel nummer twee Juventus als nummer drie AC Milan kwam tot 74 punten.

Internazionale (2009-2010)

In 2010 wist Internazionale voor het vijfde seizoen op rij kampioen te worden. De club uit Milaan speelde 82 punten bij elkaar. AS Roma volgde met 80 punten en op plek drie eindigde AC Milan met 70 punten.

AC Milan (2010-2011)

In het seizoen 2010-2011 was het eindelijk weer eens een andere club die zich de beste van Italië mocht noemen. AC Milan was met 82 punten de troste kampioen. Internazionale volgde met 76 punten en daarna kwam Napoli met 70 punten.

Juventus (2011-2012)

Juventus wist in het seizoen 2011-2012, zonder te verliezen, kampioen te worden. De club van trainer Antonio Conte behaalde 84 punten. AC Milan speelde 80 punten bij elkaar en nummer drie Udinese behaalde een stuk minder punten, namelijk 64 punten.

Juventus (2012-2013)

Een seizoen later was het opnieuw Juventus die de Serie A wist te winnen. Met 87 punten bleef de club nummer twee Napoli negen punten voor. Nummer drie AC Milan behaalde 72 punten.

Juventus (2013-2014)

Juventus wist in het seizoen 2013-2014 voor de derde keer oprij kampioen te worden. De club behaalde maar liefst 102 punten. Nummer twee AS Roma speelde 17 punten minder bij elkaar. Napoli volgde met 78 punten.

Juventus (2014-2015)

Ook in het seizoen 2014-2015 bleek Juventus de sterkste van Italië te zijn. Met 87 punten behaalde de club 17 punten meer dan nummer twee AS Roma. Nummer drie Lazio Roma kwam tot 69 punten.

Juventus (2015-2016)

Medio 2016 werd Juventus voor het vijfde jaar oprij kampioen van Italië. De club speelde 91 punten bij elkaar en dat was negen punten meer dan nummer twee Napoli. Nummer drie AS Roma speelde 80 punten bij elkaar.

Foto: Pro Shots