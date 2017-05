De laatste tien: Nederlandse spelers bij Chelsea FC

Mocht Chelsea FC dit seizoen kampioen van Engeland worden, dan zit er een Nederlands tintje aan het kampioenschap. Er staan namelijk twee Nederlandse spelers onder contract bij de club uit Londen. Nathan Aké is de Nederlander met de meeste inbreng in het mogelijke kampioenschap. Marco van Ginkel, de andere Nederlandse speler in dienst van Chelsea FC, wordt dit seizoen namelijk verhuurd aan PSV. Voor het duo stonden nog veel andere Nederlandse voetbalhelden onder contract bij ‘The Blues’. Maar wie gingen hen ook alweer voor? Een korte terugblik op de spelerscarrière van de laatste tien Nederlands die speelden in het eerste elftal van Chelsea FC.

Boudewijn Zenden (2001-2003)

Boudewijn Zenden begon zijn profcarrière bij PSV. Na vier seizoenen bij de club uit Eindhoven vertrok hij naar FC Barcelona. Hier bleef hij drie seizoenen en vertrok toen naar Chelsea FC. Bij de Londense club en zijn volgende clubs Middlesbrough, Liverpool, Olympique Marseille en Sunderland bleef hij telkens twee seizoenen. IN 2011 stopte hij als profvoetballer.

Mario Melchiot (1999-2004)

Verdediger Mario Melchiot begon zijn profcarrière bij Ajax. Na drie seizoenen bij de Amsterdamse club vertrok hij naar Chelsea FC. Hier stond hij vier jaar onder contract en vertrok vervolgens naar Birmingham City. Medio 2006 verliet hij Engeland en ging spelen in Frankrijk bij Stade Rennais, maar besloot in 2007 weer terug te keren naar de Premier League en tekende een contract bij Wigan Athletic. Na drie jaar bij de club uit Wigan en nog één jaar bij Umm-Salal SC uit Qatar stopte Melchiot met profvoetbal.

Winston Bogarde (2000-2004)

Winston Bogarde heeft in Nederland gespeeld bij SVV, Excelsior, Sparta Rotterdam en Ajax. In 1997 verliet hij Nederland om ging naar AC Milan. Hier speelde Bogarde maar één seizoen en vertrok toen naar FC Barcelona. Via de Spaanse club kwam hij in 2000 terecht bij Chelsea FC. Met slechts negen wedstrijden voor ‘The Blues’ achter zijn naam, maakte hij in november 2005 bekend te stoppen als profvoetballer.

Jimmy Floyd Hasselbaink (2000-2004)

Voordat Jimmy Floyd Hasselbaink bij Chelsea FC terecht kwam speelde hij bij Telstar, AZ, Campomaiorense, Boavista FC, Leeds United en Atlético Madrid. Na vier jaar bij de club uit Londen speelde hij nog twee seizoenen bij Middlesbrough, één seizoen bij Charlton Athletic en één seizoen bij Cardiff City. Op 15 september 2008 maakte hij bekend een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Arjen Robben (2004-2007)

Arjen Robben brak door bij FC Groningen en verliet de club na twee seizoenen voor PSV. Ook hier speelde de aanvaller twee seizoenen. In 2004 verdiende hij een transfer naar Chelsea FC. Na twee seizoenen in de Premier League tekende hij op 27 augustus 2007 een vijfjarig contract bij Real Madrid. Ook in Madrid bleef Robben niet lang, want in augustus 2009 maakte hij de overstap naar Bayern München. Daar is Robben momenteel aan zijn achtste seizoen bezig in de Bundesliga.

Khalid Boulahrouz (2006-2008)

Khalid Boulahrouz heeft voor veel clubs gespeeld in zijn carrière. Via RKC Waalwijk kwam hij in 2004 terecht bij de Duitse club Hamburger SV. Voorafgaand aan het seizoen 2006-2007 verliet hij Duitsland en ging naar Engeland om bij Chelsea FC te gaan spelen. De club verhuurde hem in het seizoen 2007-2008 aan Sevilla. Medio 2008 verliet hij Chelsea FC definitief en tekende een contract bij VfB Stuttgart. Na vervolgens nog gespeeld te hebben bij Sporting Portugal, Brøndby en Feyenoord zette hij op 11 februari 2016 een punt achter zijn profcarrière.

Jeffrey Bruma (2009-2013)

Jeffrey Bruma verruilde op vijftienjarige leeftijd Feyenoord voor Chelsea FC. Bij de Londense club debuteerde hij in 2009 in het profvoetbal. Hij werd vervolgens verhuurd aan Leicester City en Hamburger SV. In 2013 verliet hij Chelsea FC en keerde terug naar Nederland om bij PSV te gaan spelen. Sinds afgelopen zomer speelt hij bij VfL Wolfsburg.

Patrick van Aanholt (2009-2014)

Patrick van Aanholt verruilde de jeugdopleiding van PSV voor die van Chelsea FC. De Londense club verhuurde hem aan Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic en Vitesse. Van Aanholt kwam maar tot twee wedstrijden in het eerste elftal van Chelsea FC en verliet de club in 2014 voor Sunderland. Sinds januari 2017 speelt hij bij Crystal Palace.

Nathan Aké (2012-heden)

Net als Bruma maakte Nathan Aké de overstap van Feyenoord naar Chelsea FC. Op 26 december 2012 debuteerde Aké bij de Londense club onder Rafael Benítez. In maart 2015 werd hij verhuurd aan Reading en vervolgens aan Watford en Bournemouth. Momenteel speelt hij gewoon bij Chelsea FC. Aké heeft bij een contract tot medio 2020 bij ‘The Blues’.

Marco van Ginkel (2013-heden)

Marco van Ginkel begon zijn profcarrière in april 2010 bij Vitesse. In 2013 verruilde hij de Arnhemse club voor Chelsea FC. Daar heeft de middenvelder momenteel een contract tot medio 2019. De afgelopen jaren werd hij verhuurd aan AC Milan, Stoke City en PSV. Dit seizoen wordt hij opnieuw verhuurd aan PSV.

Foto: Pro Shots