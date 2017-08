De laatste tien: PSV – AZ in de Eredivisie

Vanavond start de Eredivisie aan het seizoen 2017-2018 met de wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Utrecht, maar morgen staat het mooiste affiche van dit Eredivisie-weekend op het programma. Dan neemt PSV het namelijk in eigen huis op tegen AZ. Maar hoe verliep deze ontmoeting de afgelopen jaren ook alweer? Voetbalonline.nl blikt terug op de laatste tien edities van PSV – AZ in de Eredivisie.

1-1 (2007-2008)

In het seizoen 2007-2008 kwam AZ door een doelpunt van Ari op een 0-1 voorsprong. Jefferson Farfán wist ook het net te vinden, 1-1. Na de gelijkmaker van de Peruaan werd er niet meer gescoord, waardoor de clubs de punten moesten delen.

2-2 (2008-2009)

In februari 2009 was het opnieuw AZ dat de openingstreffer maakte. Gill Swerts schoot de Alkmaarse club namelijk naar 0-1. Maarten Martens verdubbelde vervolgens de voorsprong, waardoor de bezoekers met een 0-2 voorsprong gingen rusten. Na rust wist Danny Koevermans twee keer te scoren voor PSV en de club toch nog één punt te bezorgen.

1-0 (2009-2010)

In het seizoen 2009-2010 wist PSV eindelijk weer eens de punten in eigen huis te houden. AZ-aanvaller Mounir El Hamdaoui kreeg in de 71ste minuut een rode kaart, waardoor AZ door moest met tien man. Vlak voor tijd maakte Ola Toivonen het enige doelpunt van de wedstrijd en werd de matchwinner.

3-1 (2010-2011)

In augustus 2010 zette Marcus Berg zijn club PSV op een 1-0 voorsprong. Erik Falkenburg scoorde in de tweede helft de 1-1. Omdat Marcus Berg opnieuw het net wist te vinden, kwam PSV op 2-1. In de slotfase scoorde Ibrahim Afellay de 3-1 en besliste de wedstrijd.

3-2 (2011-2012)

Een seizoen later maakte Jeremain Lens de openingstreffer. Jozy Altidore en Roy Beerens wisten vervolgens voor AZ te scoren. In de 77ste minuut bracht Jeremain Lens de thuisclub weer op gelijke hoogte. In de extra scoorde Ola Toivonen de 3-2 en zorgde ervoor dat PSV drie punten overhield aan de wedstrijd.

5-1 (2012-2013)

Op 2 september 2012 wist PSV eenvoudig te winnen van AZ. Etiënne Reijnen kreeg in de achtste minuut zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Tim Matavž zette PSV drie minuten later op 1-0. Adam Maher bracht de bezoekers vervolgens op gelijke hoogte, maar na rust wist PSV uit te lopen tot 5-1. Mark van Bommel, Marcelo, Tim Matavž en Atiba Hutchinson zorgden voor de doelpunten.

1-0 (2013-2014)

Jetro Willems zette PSV in het seizoen 2013-2014 na drie minuten op een 1-0 voorsprong. Beide clubs wisten daarna het net niet meer te vinden, waardoor de linksachter de matchwinner werd.

3-0 (2014-2015)

In oktober 2014 zette Luciano Narsingh zijn club PSV in de 20ste minuut op 1-0. Voormalig AZ-speler Adam Maher wist vervolgens twee keer te scoren, waardoor PSV uitliep tot 3-0.

3-0 (2015-2016)

Derrick Luckassen maakte in het seizoen 2015-2016 al na drie minuten een eigen doelpunt. Luuk de Jong maakte vervolgens de 2-0 en 3-0. Na een uur speler kreeg Derrick Luckassen, die momenteel bij PSV onder contract staat, een rode kaart. Omdat er vervolgens niet meer gescoord werd, won PSV de wedstrijd met 3-0.

1-0 (2016-2017)

Vorig seizoen werd er maar één keer gescoord in de wedstrijd PSV – AZ. Héctor Moreno maakte in de 52ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor PSV met 1-0 won.

