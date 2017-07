De laatste tien: Recordtransfers per seizoen

Tot op heden is Alexandre Lacazette degene die dit seizoen voor het grootste bedrag van club is gewisseld. Om de transferbedrag van Lacazette eens te vergelijken met de recordtransfers van afgelopen jaren brengt Voetbalonline.nl: De recordtransfers van de afgelopen tien seizoenen.

Robinho (2008-2009)

Robinho wisselde in september 2008 voor 43 miljoen euro van club. De Braziliaan verliet toen Real Madrid en tekende een contract bij Manchester City.

Cristiano Ronaldo (2009-2010)

In juli 2009 maakte Cristiano Ronaldo de overstap van Engeland naar Spanje. Hij vertrok namelijk voor 94 miljoen euro bij Manchester United en tekende een contract bij Real Madrid.

Fernando Torres (2010-2011)

In het seizoen 2010-2011 ging de transfer van Fernando Torres de recordboeken in. Hij maakte voor 58,5 miljoen euro de overstap van Liverpool FC naar Chelsea FC.

Javier Pastore (2011-2012)

In de zomer van 2011 maakte Paris Saint-Germain maar liefst 42 miljoen euro over naar US Palermo. In ruil voor het enorme bedrag nam de Franse club Javier Pastore over van de Italiaanse club.

Thiago Silva (2012-2013)

Ook in het seizoen 2012-2013 was het Paris Saint-Germain dat het grootste bedrag over had voor één speler. Thiago Silva maakte toen voor 42 miljoen euro de overstap van AC Milan naar de Franse hoofdstad.

Gareth Bale (2013-2014)

De transfer van Gareth Bale kunnen we ons allemaal nog wel herinneren. Hij stapte in september 2013 voor 101 miljoen euro over van Tottenham Hotspur naar Real Madrid.

Luis Suárez (2014-2015)

Luis Suárez verruilde in de zomer van 2014 Liverpool FC voor FC Barcelona. In de aanvaller werd toentertijd een bedrag van 81,72 miljoen euro gespendeerd.

Kevin de Bruyne (2015-2016)

Kevin de Bruyne maakte in augustus 2015 de overstap van de Bundesliga naar de Premier League. Manchester City nam hem namelijk voor 74 miljoen euro over van VfL Wolfsburg.

Paul Pogba (2016-2017)

De recordtransfer van vorig seizoen is die van Paul Pogba. Hij maakte voor 105 miljoen euro de overstap van Juventus naar Manchester United.

Alexandre Lacazette (2017-2018)

Zoals gezegd is Alexandre Lacazette degene die dit seizoen voor het grootste bedrag van club is gewisseld. Hij maakte voor 53 miljoen euro de overstap van Olympique Lyon naar Arsenal FC.

Foto: Pro Shots