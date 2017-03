De laatste tien: Topscorers van de Bundesliga

De strijd om wie de meeste doelpunten in de Bundesliga maakt is spannend. Borussia Dortmunds Aubameyang lijdt de dans met 23, maar Anthony Modeste en Robert Lewandowski volgen op respectievelijk op 22 en 21 doelpunten. Lees hier een korte terugblik op de topscorer van de Premier League in de laatste tien seizoenen.

Robert Lewandowski (seizoen 2015/2016)

Robert Lewandowski werd in zijn tweede seizoen in dienst van Bayern München topscorer van de Bundesliga met dertig doelpunten. Dit aantal bereikte hij door onder andere door zijn vijf doelpunten in negen minuten tegen VFL Wolfsburg. Met zijn dertig doelpunten bleef hij Pierre-Emerick Aubameyang (25 doelpunten) en teamgenoot Thomas Müller (20 doelpunten) ruim voor op de ranglijst.

Alexander Meier (seizoen 2014/2015)

Na zoveel jaar dat de topscorers van grote clubs kwamen was het nu de beurt aan Eintracht Frankfurt om de topscorer te leveren in het seizoen 2014/2015. Alexander Meier bleef met 19 doelpunten Arjen Robben, Robert Lewandowski (beiden 17), Bas Dost en Pierre-Emerick Aubameyang (16 doelputen) maar net voor.

Robert Lewandowski (seizoen 2013/2014)

In het laatste seizoen dat Robert Lewandowski actief was bij Borussia Dortmund nam hij afscheid met de topscorerstitel. Hiermee was Bayern München overtuigd en nam Lewandowski transfervrij over het seizoen erna. Lewandowski moest de nummer twee op de lijst doen vergeten. Mario Mandžukić scoorde dat seizoen 18 doelpunten.

Stefan Kießling (seizoen 2012/2013)

In het seizoen 2012/2013 scoorde Stefan Kießling van Bayer Leverkussen één doelpunt meer dan Robert Lewandowski. De Poolse spits strandde met 24 doelpunten op de tweede plaats. Kießling had er dat jaar 25. Alexander Meier werd derde met ‘maar’ 16 doelpunten.

Klaas-Jan Huntelaar (seizoen 2011/2012)

Klaas-Jan Huntelaar werd in het seizoen 2011/2012 met 29 doelpunten voor Schalke 04 de topscorer van de Bundesliga, maar ook de meest scorende buitenlander in de geschiedenis van de Bundesliga! Robert Lewandowski heeft dat record nu in handen. Mario Gómez kon de Nederlander niet inhalen en bleef steken op 26 doelpunten. Robert Lewandowski scoorde er dan jaar 22.

Mario Gómez (seizoen 2010/2011)

In het seizoen 2010/2011 beleefde Mario Gómez zijn beste seizoen uit zijn loopbaan door 28 doelpunten te scoren voor Bayern München. Papiss Cissé eindigde op nummer twee door 22 doelpunten te scoren dat seizoen. Op de derde plaats op de lijst stond Milivoje Novakovič met ‘maar’ 17 doelpunten.

Edin Džeko (seizoen 2009/2010)

Dit seizoen eindigde Edin Džeko op 22 doelpunten. Eén doelpunt meer dan Bayer Leverkussens Stefan Kießling. Džeko speelde overigens wel één wedstrijd meer dan Kießling. Achter de Bosnier en Duitser eindigde de Paraguayaan Lucas Barrios van Borussia Dortmund op 19 doelpunten.

Grafite (seizoen 2008/2009)

De nummers één en twee van de topscorerslijst kwamen van landskampioen VFL Wolfsburg. Grafite scoorde twee goals meer dan zijn aanvalspartner Edin Džeko dat seizoen. Grafite scoorde er 28 en Edin Džeko maakte er 26. Achter hun eindigde Mario Gómez, toen nog in dienst van VFB Stuttgart, op de derde plaats met 24 doelpunten.

Luca Toni (seizoen 2007/2008)

In zijn eerste seizoen voor Bayern München scoorde Luca Toni 24 keer en werd daarmee topscorer van de Bundesliga. De italiaan was mede hierdoor verantwoordelijk dat Bayern Münhcen dat jaar weer landskampioen werd. Achter Toni kwamen Mario Gómez en Kevin Kurányi met respectievelijk 19 en 15 goals dat seizoen.

Theofanis Gekas (seizoen 2006/2007)

In het jaar dat VFB Stuttgart voor het laatst landskampioen werd kwam de topscorer van een promovendus! VFL Bochums Theofanis Gekas scoorde 20 doelpunten van de dat seizoen gepromoveerde ploeg. Alexander Frei van Borussia Dortmund eindigde dat seizoen op 16 doelpunten en onze eigen Roy Makaay maakte er dan seizoen 16 voor Bayern München.

Foto’s: Pro Shots