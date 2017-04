De laatste tien: Topscorers van de Jupiler League

Tom Boere wist dit seizoen al 33 keer het net te vinden voor FC Oss en is daarmee topscorer van de Jupiler League. Mocht hij dit seizoen daadwerkelijk topscorer worden, dan komt hij in een rijtje met namen als Peter Houtman, David Connolly en Klaas-Jan Huntelaar. Maar welke spelers wisten afgelopen seizoenen ook alweer het vaakst het net te vinden in de Jupiler League? Voetbalonline.nl heeft het op een rijtje gezet.

Berry Powel (2006-2007)

In het seizoen 2006-2007 wist Berry Powel 29 keer het net te vinden voor zijn club De Graafschap. Daarmee bleef hij Harrie Gommans (22) van MVV en zijn ploeggenoot Jhon van Beukering (21) ruim voor.

Jack Tuyp (2007-2008)

Een seizoen later was het Jack Tuyp die zich topscorer van de Jupiler League mocht noemen. De speler van FC Volendam scoorde 26 keer. Gunter Thiebaut (22) van MVV en Koen van der Biezen (17) van FC Den Bosch volgden op plek twee en drie.

Sandro Calabro (2008-2009)

In het seizoen 2008-2009 mocht Sandro Calabro zich topscorer van de Jupiler League noemen. De aanvaller wist 25 keer het net te vinden voor VVV-Venlo. Daarmee hield hij Glynor Plet (18) van Telstar en Serhat Koç (18) van FC Eindhoven op afstand.

Michael de Leeuw (2009-2010)

Een seizoen later was Michael de Leeuw het meest trefzeker in de Jupiler League. Hij speelde bij SC Veendam en scoorde 25 keer. Johan Voskamp (22) van Helmond Sport, Glynor Plet (21) van Telstar en Mark de Vries (21) van SC Cambuur waren net iets minder productief.

Sjoerd Ars & Johan Voskamp (2010-2011)

In het seizoen 2010-2011 moesten Sjoerd Ars van Sparta Rotterdam en Johan Voskamp van FC Zwolle de topscorerstitel delen. De aanvallers wisten beiden 26 keer het net te vinden. Donny de Groot van RKC Waalwijk en Melvin Platje van FC Volendam volgden met 20 treffers.

Jack Tuyp (2011-2012)

In het seizoen 2011-2012 wist Jack Tuyp voor de tweede keer in zijn carrière topscorer te worden van de Jupiler League. Hij wist 20 keer het net te vinden voor zijn club FC Volendam. Erik Quekel van Helmond Sport en Nassir Maachi van FC Zwolle volgen met 18 doelpunten.

Jack Tuyp (2012-2013)

Ook in het seizoen 2012-2013 werd Jack Tuyp van FC Volendam topscorer van de Jupiler League. De aanvaller scoorde 27 keer en bleef daarmee zijn ploeggenoot Michiel Kramer (22) voor. Op de derde plek volgde Anco Jansen van De Graafschap met 21 treffers.

Lars Veldwijk (2013-2014)

Lars Veldwijk wist werd in het seizoen 2013-2014 topscorer van de Jupiler League door maar liefst 30 keer te scoren voor zijn club Excelsior. Ruud Boymans (27) van Willem II was iets minder productief. Op plek drie volgde Robert Mühren (25) van FC Volendam.

Sjoerd Ars (2014-2015)

Twee seizoenen geleden was Sjoerd Ars (28) van NEC de topscorer van de Jupiler League. Na Ars waren Christian Santos van NEC en Cas Peters van FC Emmen het meest productief. Zij wisten beiden 23 keer te scoren.

Ralf Seuntjens (2015-2016)

Ralf Seuntjens werd afgelopen seizoen de topscorer van de Jupiler League. De speler van VVV-Venlo maakte 28 doelpunten. Leon de Kogel van Go Ahead Eagles en Thomas Verhaar van Sparta Rotterdam maakte 24 doelpunten.

Foto: Pro Shots