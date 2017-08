Vandaag staat de eerste voorronde van de KNVB Beker op het programma. Wie dit seizoen topscorer wordt in het toernooi, weten we pas in het voorjaar. Wel blikken we alvast terug op de laatste tien topscorers van de KNVB Beker.

Roy Makaay (2007-2008)

In het seizoen 2006-2007 werd Roy Makaay topscorer. Hij stond dat seizoen onder contract bij Feyenoord en vond zeven keer het net. Everton (6) van Heracles Almelo en Tim Matavž (4) van FC Groningen eindigde op plek twee en drie.

Paul Weerman (2008-2009)

Een seizoen later was Paul Weerman het meest trefzeker. De speler van WKE scoorde vijf keer. Achter hem eindigden zeven spelers met vier doelpunten en dertien spelers met drie doelpunten.

Luis Suárez (2009-2010)

Ajacied Luis Suárez vond in het seizoen 2008-2009 maar liefst acht keer het net. Zijn ploeggenoot Siem de Jong scoorde twee keer minder. Er waren vier spelers die vier doelpunten maakten.

Albert van Nijhuis (2010-2011)

Net als in het seizoen 2007-2008 vond in 2009-2010 een amateurspeler het vaakst het net, namelijk Albert van Nijhuis. De speler van Sparta Nijkerk maakte vijf doelpunten. Achter Van Nijhuis eindigden acht spelers met vier doelpunten en zeventien spelers met drie doelpunten.

Bas Dost (2011-2012)

Bas Dost scoorde in 2010-2011 zes keer voor sc Heerenveen. Marnix Kolder van Go Ahead Eagles en Prince Rajcomar van MVV scoorden vijf keer. Achter het drietal eindigden acht spelers met vier doelpunten.

Jozy Altidore (2012-2013)

Een seizoen later maakte AZ-aanvaller Jozy Altidore acht doelpunten en werd topscorer van het toernooi. Zijn teamgenoot Victor Elm en PSV’er Jürgen Locadia scoorden vijf keer. Er waren dat seizoen zes spelers die vier doelpunten maakten.

Aron Jóhannsson (2013-2014)

In 2012-2013 was opnieuw een speler van AZ topscorer van de KNVB Beker, namelijk Aron Jóhannsson. De aanvaller scoorde zes keer. Viktor Fischer van Ajax, Guus Hupperts van Roda JC en Kevin van Veen van JVC Cuijk vonden vier keer het net. Twaalf spelers maakte drie doelpunten.

Arkadiusz Milik (2014-2015)

De Pool Arkadiusz Milik maakte een seizoen later acht doelpunten. Michael de Leeuw van FC Groningen maakte één doelpunt minder. Oussama Tannane eindigde met vijf doelpunten op plek drie.

Patrick Gerritsen en Sébastien Haller (2015-2016)

In het seizoen 2014-2015 scoorden twee spelers het meest. Patrick Gerritsen van Excelsior ’31 en Sébastien Haller van FC Utrecht maakten namelijk beide vijf doelpunten. Dirk Kuijt van Feyenoord en Tom van Weert van Excelsior maakte er één minder. Achter het viertal eindigde het toernooi voor dertien spelers met drie doelpunten.

Lewis Baker (2016-2017)

Lewis Baker van Vitesse scoorde vorig seizoen vijf keer. Achter hem eindigden vijf spelers met vier doelpunten en vijftien spelers met drie doelpunten.

Foto: Pro Shots