De laatste tien: Tottenham Hotspur – Manchester United in de Premier League

Om 17.30 uur staat in het Premier League de wedstrijd Tottenham Hotspur – Manchester United op het programma. Tottenham Hotspur is al verzekerd van de tweede plek. Voor Manchester United lijkt plek vier het hoogst haalbare. Welke van de twee clubs bleek de afgelopen edities eigenlijk de sterkste op White Hart Lane? Voetbalonline.nl blikt terug op de laatste tien edities van Tottenham Hotspur – Manchester United in de Premier League.

0-4 (2006-2007)

In februari 2007 wist Manchester United makkelijk te winnen in Noord-Londen. Net voor rust bracht Cristiano Ronaldo de bezoekers vanaf elf meter op een 0-1 voorsprong. Na rust wisten ook Nemanja Vidić, Paul Scholes en Ryan Giggs het net te vinden. De wedstrijd eindigde in 0-4.

1-1 (2007-2008)

Een seizoen later eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dimitar Berbatov schoot de thuisclub in de 21ste minuut op 1-0. Lang leek het erop dat Tottenham Hotspur de wedstrijd ging winnen, maar in de slotfase wist Carlos Tévez toch nog het net te vinden en de eindstand te bepalen op 1-1.

0-0 (2008-2009)

In het seizoen 2008-2009 moesten de clubs de punten delen. De wedstrijd eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

1-3 (2009-2010)

Op 12 september 2009 was Manchester United met 1-3 te sterk voor Tottenham Hotspur. Jermain Defoe zette de thuisclub in de eerste minuut op een 1-0 voorsprong. Echter wisten Ryan Giggs en Anderson de achterstand nog voor rust weg te poetsen, 1-2. Ondanks een rode kaart van Paul Scholes, wist Manchester United een derde treffer te maken. Wayne Rooney bepaalde de eindstand namelijk op 1-3.

0-0 (2010-2011)

Ook in het seizoen 2010-2011 kreeg een speler van ‘The Red Devils’ een rode kaart. Rafael moest namelijk na 74 minuten het veld verlaten. Net als twee seizoenen geleden wisten beide clubs niet te scoren, het bleef 0-0.

1-3 (2011-2012)

In maart 2012 was het Wayne Rooney die Manchester United op 0-1 bracht. Door twee doelpunten van Ashley Young liepen de bezoekers na rust uit tot 0-3. In de slotfase wist Jermain Defoe nog iets terug te doen, 1-3.

1-1 (2012-2013)

Een seizoen later leek het er lang op dat Manchester United opnieuw ging winnen op White Hart Lane. Robin van Persie bracht de bezoekers namelijk in de 25ste minuut op een 0-1 voorsprong. Echter wist Clint Dempsey in de 93ste minuut te zorgen voor de 1-1 eindstand.

2-2 (2013-2014)

In het seizoen 2013-2014 moesten de clubs opnieuw de punten delen. Kyle Walker bracht de thuisclub op 1-0. Na ruim een half uur spelen trok Wayne Rooney de stand weer gelijk. Na rust zette Sandro de thuisclub opnieuw op voorsprong, maar Wayne Rooney wist daarna vanaf elf meter zijn tweede doelpunt te maken en de eindstand te bepalen op 2-2.

0-0 (2014-2015)

Op 28 december 2014 eindigde de wedstrijd, voor het derde jaar op rij, in een gelijkspel. Omdat beide clubs niet wisten te scoren, bleef het 0-0.

3-0 (2015-2016)

In april 2016 kwam Tottenham Hotspur eindelijk weer eens als winnaar uit de strijd. Het bleef lang 0-0, maar na rust schoten Dele Alli, Toby Alderweireld en Erik Lamela de thuisclub naar een 3-0 overwinning.

Foto: Pro Shots