De laatste tien: Vitesse – Feyenoord in de Eredivisie

Om 14.30 uur neemt Feyenoord het in Arnhem op tegen Vitesse. Doordat Ajax maar één punt minder heeft dan Feyenoord, kunnen de Rotterdammers zich eigenlijk geen puntverlies veroorloven. Thuisclub Vitesse strijd nog voor deelname aan de Play-offs om Europees voetbal. Als voorbeschouwing op de wedstrijd blikken we terug op de laatste tien Eredivisie-edities van Vitesse – Feyenoord.

0-1 (2006-2007)

In april 2007 bleef het lange tijd 0-0, maar toch kwam er uiteindelijk een winnaar. Het was namelijk Pierre van Hooijdonk die de bezoekers op 0-1 wist te zetten. Omdat dit het enige doelpunt van de wedstrijd was, werd Van Hooijdonk de matchwinner.

0-1 (2007-2008)

Een seizoen later wist Feyenoord opnieuw met 0-1 te winnen in Arnhem. Het was uitgerekend Nicky Hofs die voor het enige doelpunt van de wedstrijd tekende. De middenvelder had een paar seizoenen eerder de overstap van Vitesse naar Feyenoord gemaakt.

1-1 (2008-2009)

Op 30 november 2008 eindigde de wedstrijd in 1-1. Het was opnieuw Feyenoord dat op een 0-1 voorsprong kwam. Roy Makaay maakte in de derde minuut namelijk de 0-1. Een kwartier voor tijd maakte Paul Verhaegh de 1-1. Omdat er niet meer werd gescoord moesten de clubs de punten delen.

0-0 (2009-2010)

In augustus 2009 was er opnieuw geen winnaar in de wedstrijd Vitesse – Feyenoord. Beide clubs wisten niet te scoren en de wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel.

1-1 (2010-2011)

Op 06 februari 2011 eindigde de wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord voor het derde seizoen op rij in een gelijkspel. Luc Castaignos schoot Feyenoord op een 0-1 voorsprong. Niet veel later wist Ismaïl Aissati de thuisclub via een strafschot weer op gelijke hoogte te zetten. Omdat er niet meer werd gescoord hielden de clubs beide één punt over aan het duel.

0-4 (2011-2012)

In november 2011 wist Feyenoord eenvoudig te winnen in Arnhem. John Guidetti zette de bezoekers in de vierde minuut op 0-1. Na een half uur spelen verdubbelde Jordy Clasie de voorsprong. Nog voor rust besliste John Guidetti de wedstrijd door de 0-3 te maken. Ook Sekou Cissé kwam op het scorebord. De Ivoriaan tekende namelijk voor de 0-4 eindstand.

1-0 (2012-2013)

Op 02 september 2012 wist Vitesse aan het lange eind te trekken. Het bleef lange tijd 0-0 maar uiteindelijk wist Wilfried Bony in de blessuretijd het enige doelpunt van de wedstrijd te maken en de drie punten in Arnhem te houden.

1-2 (2013-2014)

In het seizoen 2013-2014 won Feyenoord de wedstrijd met 1-2. In de 18e minuut kwam Feyenoord via een treffer van Stefan de Vrij op een 0-1 voorsprong. Graziano Pellè verdubbelde twee minuten later de voorsprong, 0-2. Zeven minuten voor tijd bracht Mike Havenaar de thuisclub terug in de wedstrijd, maar omdat er niet meer gescoord werd won Feyenoord in Arnhem.

0-0 (2014-2015)

Twee seizoenen geleden eindigde Vitesse – Feyenoord in een gelijkspel. Beide clubs wisten niet te scoren, 0-0.

0-2 (2015-2016)

Vorig seizoen eindigde de wedstrijd in 0-2. Via Michiel Kramer kwam Feyenoord op een 0-1 voorsprong. Bilal Başaçıkoğlu wist de voorsprong te verdubbelen. Daarna werd er niet meer gescoord en dus wonnen de Rotterdammers de wedstrijd met 0-2.

