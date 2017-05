De laatste tien: Voetballer van het jaar van de Eredivisie

Het is nog even afwachten wie er dit seizoen verkozen wordt tot voetballer van het jaar van de Eredivisie. Dat de winnaar in een rijtje met grote namen komt , dat is zeker. Maar welke spelers wisten de afgelopen jaren ook alweer deze prijs op hun naam te schrijven? Voetbalonline.nl heeft de laatste tien winnaars op een rijtje gezet.

Afonso Alves (2006-2007)

In het seizoen 2006-2007 was Afonso Alves de winnaar. Hij wist namens sc Heerenveen 34 keer het net te vinden en werd topscorer van de Eredivisie. Zeven van zijn 34 doelpunten maakte hij in de met 9-0 gewonnen wedstrijd van Heracles Almelo.

John Heitinga (2007-2008)

Een jaar later werd John Heitinga verkozen tot beste speler van de Eredivisie. Hij was bezig aan zijn zevende seizoen voor Ajax en vertrok in de zomer van 2008 naar Atlético Madrid.

Mounir El Hamdaoui (2008-2009)

Net als Afonso Alves werd ook Mounir El Hamdaoui verkozen tot winnaar mede door zijn vele doelpunten. El Hamdaoui werd in het seizoen 2008-2009 namelijk topscorer van de Eredivisie. De aanvaller wist namens AZ het net 23 keer te vinden.

Luis Suárez (2009-2010)

Door 35 keer te scoren in 33 wedstrijden werd Luis Suárez in het seizoen 2009-2010 verkozen tot voetballer van het jaar van de Eredivisie. Een paar maanden na het winnen van de prijs maakte de Uruguayaan de overstap van Ajax naar Liverpool FC.

Theo Janssen (2010-2011)

In het seizoen 2010-2011 sleepte Theo Janssen de prijs in de wacht. Hij was dit seizoen onmisbaar op het middenveld van FC Twente. Medio 2011 verliet hij de club voor Ajax.

Jan Vertonghen (2011-2012)

Jan Vertonghen speelde in het seizoen 2011-2012 bij Ajax en wist als verdediger maar liefst acht keer te scoren. Door zijn goede spel verdiende hij in juli 2012 een transfer naar Tottenham Hotspur.

Wilfried Bony (2012-2013)

Wilfried Bony wist in het seizoen 2012-2013 maar liefst 31 keer het net te vinden. De Ivoriaan werd dan ook verkozen tot speler van het jaar van de Eredivisie. Hij zou na het seizoen de overstap maken van Vitesse naar Swansea City.

Daley Blind (2013-2014)

Ook Daley Blind werd, na het winnen van de prijs, verkocht aan een club uit de Premier League. Door zijn goede spel bij Ajax had Manchester United namelijk 17,5 miljoen euro voor hem over.

Georginio Wijnaldum (2014-2015)

Georginio Wijnaldum werd in zijn vierde seizoen bij PSV verkozen tot speler van het jaar van de Eredivisie. De middenvelder vertrok in de zomer van 2015 naar Newcastle United.

Davy Klaassen (2015-2016)

Vorig jaar werd Davy Klaassen verkozen tot de beste speler van de Eredivisie. In tegenstelling tot veel andere winnaars verliet hij niet de Eredivisie. Hij staat momenteel nog tot juni 2019 onder contract bij Ajax.

Foto: Pro Shots