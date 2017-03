De laatste tien: Wedstrijden van het Nederlands elftal

Morgenavond speelt het Nederlands elftal een kwalificatiewedstrijd voor het WK 2018. Nederland neemt het in Sofia om 20.45 uur op tegen Bulgarije. In poule A staan daarnaast ook de wedstrijden Luxemburg – Frankrijk en Zweden – Wit-Rusland op het programma. Als Nederland de uitwedstrijd weet te winnen doet het goede zaken in de poule. Maar hoe deed het Nederlands elftal het de afgelopen tien wedstrijden ook alweer?

Engeland – Nederland 1-2 (Oefenwedstrijd)

Op 29 maart 2016 stond op Wembley de wedstrijd Engeland – Nederland op het programma. England kwam via een doelpunt van Jamie Vardy op een 1-0 voorsprong. Via een strafschop van Vincent Janssen kwam Nederland weer op 1-1. In de 76e minuut schoot Luciano Narsingh de 1-2 binnen en bezorgde Nederland de overwinning.

Ierland – Nederland 1-1 (Oefenwedstrijd)

Op 27 mei 2016 oefende Nederland tegen Ierland. Shane Long schoot de Ieren na een half uur op voorsprong. Lang leek het erop dat Ierland de wedstrijd met 1-0 zou winnen. Maar in de 85e minuut wist Luuk de Jong de stand toch nog gelijk te trekken.

Polen – Nederland 1-2 (Oefenwedstrijd)

Vijf dagen na de wedstrijd tegen Ierland speelde Nederland tegen Polen. Vincent Janssen bracht Nederland op een 0-1 voorsprong. Maar Artur Jędrzejczyk maakte na een uur spelen de gelijkmaker. Georginio Wijnaldum schoot Nederland een kwartier voor tijd naar de 1-2 overwinning.

Oostenrijk – Nederland 0-2 (Oefenwedstrijd)

In Wenen stond op 04 juni 2016 de wedstrijd tegen Oostenrijk op het programma. Het was opnieuw Vincent Janssen die voor de openingstreffer tekende. Net als tegen Polen was het Georginio Wijnaldum die de tweede treffer van Nederland maakte. Na het doelpunt van Wijnaldum werd er niet meer gescoord, 0-2.

Nederland – Griekenland 1-2 (Oefenwedstrijd)

Op 01 september 2016 speelde Nederland in Eindhoven een oefenwedstrijd tegen Griekenland. Na veertien minuten spelen, maakte Wijnaldum de openingstreffer. Konstantinos Mitroglou bracht de Grieken weer op gelijke hoogte. Giannis Gianniotas bezorgde de bezoekers een kwartier voor tijd de 1-2 overwinning.

Zweden – Nederland 1-1 (Kwalificatiewedstrijd)

Vijf dagen na Griekenland nam Nederland het op tegen Zweden. Nederland kwam in de kwalificatiewedstrijd op 1-0 achterstand door een doelpunt van Marcus Berg. Wesley Sneijder bezorgde Nederland één punt door de 1-1 te maken.

Nederland – Wit-Rusland 4-1 (Kwalificatiewedstrijd)

Op 07 oktober 2016 speelde Nederland tegen Wit-Rusland zijn tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK. Quincy Promes schoot Nederland niet alleen de 1-0 maar ook op 2-0. Alexei Rios bracht, door de 2-1 te maken, de spanning terug in de wedstrijd. Maar door doelpunten van Davy Klaassen en Vincent Janssen liep Nederland uit tot 4-1.

Nederland – Frankrijk 0-1 (kwalificatiewedstrijd)

In de Arena verloor Nederland drie dagen later met 0-1 van Frankrijk. Paul Pogba maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. De nederlaag tegen Frankrijk is voor Nederland tot op heden de enige wedstrijd die Nederland verloor in de kwalificatie voor het WK 2018.

Nederland – België 1-1 (Oefenwedstrijd)

Op 9 november 2016 speelde Nederland een oefenwedstrijd tegen België. Davy Klaassen zette Nederland in de 38e minuut via een strafschop op een 1-0 voorsprong. Via Yannick Ferreira Carrasco kwam België op 1-1. Na de gelijkmaker werd er niet meer gescoord.

Luxemburg – Nederland 1-3 (Kwalificatiewedstrijd)

De laatste wedstrijd die Nederland speelde was tegen Luxemburg op 13 november 2016. Het was Arjen Robben die Nederland op 0-1. Maxime Chanot zette Luxemburg vlak voor rust op 1-1. Via twee doelpunten van Memphis Depay won Nederland de wedstrijd met 1-3.