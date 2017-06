De laatste tien: Winnaars van het wereldkampioenschap voetbal

Nog precies één jaar en dan begint het WK in Rusland. Alle deelnemende landen zullen dan weer alles in de strijd gooien en proberen de finale te bereiken. Maar welke landen wisten de afgelopen edities ook alweer de finale te winnen? Voetbalonline.nl heeft het op een rijtje gezet.

Argentinië (1978)

In de finale van 1978 nam Argentinië het op tegen Nederland. Via een doelpunt van Mario Kempes kwam het Zuid-Amerikaanse land op een 0-1 voorsprong. Dick Nanninga trok de stand weer gelijk, maar in de verlenging zette Mario Kempes zijn land opnieuw op voorsprong, 1-2. Daniel Bertoni besliste in de 115de minuut de wedstrijd door de 1-3 te maken.

Italië (1982)

Vier jaar later was het Italië dat aan het langste eind trok. Paolo Rossi bracht Italië in de finale tegen West-Duitsland op 1-0. Marco Tardelli verdubbelde in de 69ste minuut de voorsprong. In de 81ste minuut was het Alessandro Altobelli die de wedstrijd besliste door de 3-0 te maken. Via Paul Breitner deed West-Duitsland wel nog iets terug, maar Italië bleek de sterkste, 3-1.

Argentinië (1986)

Een editie later verloor West-Duitsland opnieuw de finale. Argentinië was namelijk met 3-2 te sterk. Via doelpunten van José Luis Brown en Jorge Valdano kwam Argentinië op een 2-0 voorsprong. Karl-Heinz Rummenigge en Rudi Völler brachten Duitsland terug in de wedstrijd, 2-2. Het was Jorge Burruchaga die de held werd door in de 84ste minuut de 3-2 te maken.

West-Duitsland (1990)

In 1990 lukte het West-Duitsland wel om als winnaar uit de bus te komen. Opnieuw was Argentinië de tegenstander in de finale. Het bleef lang 0-0, maar in de 85ste minuut kreeg West-Duitsland een strafschop en dus een enorme kans om de score te openen. Andreas Brehme schoot raak en kroonde zich tot matchwinner.

Brazilië (1994)

Vier jaar later bleek Brazilië de sterkste door Italië in de finale te verslaan. Omdat het na verlenging nog steeds 0-0 stond, moesten strafschoppen de beslissing brengen. De Zuid-Amerikanen deden dit iets beter en wonnen de strafschoppenreeks met 3-2.

Frankrijk (1998)

Een editie later was het weer een Europees land dat won. In de finale streed Brazilië tegen Frankrijk voor eeuwige roem. De Europeanen bleken de sterkste en wonnen met 0-3. Zinédine Zidane kwam twee keer op het scorebord en Emmanuel Petit één keer.

Brazilië (2002)

In 2002 stond Brazilië opnieuw in de finale en dit keer won het wel. Ronaldo bracht zijn land namelijk in de 67ste minuut op 0-1 en in de 79ste minuut op 0-2. Duitsland wist niet te scoren en Brazilië won voor de vijfde keer in de geschiedenis het WK.

Italië (2006)

In de finale van 2006 stonden twee Europese landen tegenover elkaar, namelijk Italië en Frankrijk. Na 90 minuten stond er een 1-1 stand op het scorebord. Zinédine Zidane had Frankrijk namelijk op 0-1 gezet, maar Marco Materazzi trok de stand weer gelijk. Uiteindelijk moesten strafschoppen de beslissing brengen. Doordat David Trezeguet miste en de Italianen alle strafschoppen binnen schoten, won Italië het WK.

Spanje (2010)

De finale van 2010 kunnen de meeste zich nog wel herinneren. Spanje nam het toen namelijk op tegen Nederland. Andrés Iniesta wist in de verlening de 0-1 te maken en Spanje naar de titel te schieten.

Duitsland (2014)

De laatste editie werd gewonnen door Duitsland. De Duitsers versloegen Argentinië na verlening met 1-0. Mario Götze was namelijk de enige die een doelpunt wist te maken.

Foto: Pro Shots