De laatste tien: Debutanten voor Nederland

Zaterdagavond speelde het Nederlandse elftal tegen Bulgarije. Het duel ging met 2-0 verloren en zo moet Nederland flink aan de bak om een groot toernooi niet (weer) te missen. In de wedstrijd tegen Bulgarije debuteerde twee spelers. Matthijs de Ligt en Wesley Hoedt speelde voor het eerst mee. De Ligt begon in de basis en Hoedt kwam er in de tweede helft in voor De Ligt. Wie waren de laatste tien debutanten in het Nederland elftal?

Wesley Hoedt, Bulgarije – Nederland (2-0)

De verdediger van Lazio speelde een prima tweede helft. Na een goede periode in Italië werd Hoedt opgeroepen voor het Nederlands elftal. Waar vele vonden dat hij had moeten starten moest hij toch genoegen nemen met een plaatsje op de bank.

Matthijs de Ligt, Bulgarije – Nederland (2-0)

Matthijs de Ligt werd de jongste debutant van Oranje sinds 1931. Bondscoach Danny Blind gooide De Ligt voor de leeuwen door hem direct in de basis te laten starten. Dit pakte echter niet goed uit en De Ligt ging zichtbaar in de fout bij de 1-0. Bij de 2-0 zag de verdediger van Ajax er ook niet geheel foutloos uit, alhoewel daar fouten van anderen aan vooraf gingen.

Marten de Roon, Luxemburg – Nederland (1-3)

Na een sterke periode bij Middlesbrough werd Marten de Roon opgeroepen voor de interlands tegen België en Luxemburg. Tegen dat laatste land mocht De Roon zijn debuut maken voor het Nederlands elftal. Voorlopig is het bij deze ene interland gebleven voor de middenvelder. De Roon zit niet bij de selectie van Oranje voor de wedstrijden tegen Bulgarije en Italië. Opvallend is dit wel aangezien De Roon gewoon een vaste en belangrijke kracht is voor een Premier League club.

Bart Ramselaar, Nederland – Beglië (1-1)

Bart Ramselaar zag een goede seizoenstart beloond worden met een oproep voor het Nederlands elftal. Ramselaar werd in zijn tijd bij FC Utrecht al beloond met een oproep (in mei), maar moest toen afzeggen vanwege een kuitblessure. Inmiddels staat de teller op twee interlands.

Joshua Brenet, Nederland – België (1-1)

Door diverse blessures en de veelzijdigheid van Joshua Brenet werd hij opgeroepen door Danny Blind. Waar velen vonden dat Brenet niks te zoeken had in het Nederland elftal maakte de verdediger een frisse indruk. Iets waar de andere internationals nog iets van zouden kunnen leren.

Rick Karsdorp, Nederland – Wit-Rusland (4-1)

Rick Karsdorp maakte zijn debuut in het Nederland elftal in de WK kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. Die ging met 4-1 gewonnen en Karsdorp speelde een goede wedstrijd. Karsdorp zou de rechtsback kunnen worden voor de komende jaren. Aangezien Janmaat en Van der Wiel het af laten weten en Tete op de bank zit bij Ajax.

Jorrit Hendrix, Nederland – Griekenland (1-2)

Jorrit Hendrix zat, net voordat hij geblesseerd werd, bij de selectie van het Nederlands elftal. Hendrix speelde tegen Griekenland zijn eerste wedstrijd. Hij kwam erin als middenvelder, terwijl hij ook als centrale verdediger en als linksback kan spelen.

Tonny Vilhena, Oostenrijk – Nederland (0-2)

Tonny Vilhena heeft al meermaals tot de voorselectie behoort van het Nederlands elftal, maar haalde nooit de definitieve selectie. Zo werd Vilhena in maart 2013 voor het eerst opgeroepen door Louis van Gaal voor het Nederlands elftal. Vilhena debuteerde echter meer dan drie jaar later op 4 juni 2016 tegen Oostenrijk. Een half jaar later speelde hij zijn tweede interland. Het is voorlopig gebleven bij deze twee interlands.

Steven Berghuis, Ierland – Nederland (1-1)

Ondanks dat Steven Berghuis bijna een heel seizoen zat op de bank bij zijn club Watford werd hij geselecteerd voor interlands tegen Ierland en Polen in mei 2016. Hij maakte zijn debuut tegen Ierland en mocht daarna starten tegen Polen.

Vincent Janssen, Nederland – Frankrijk (2-3)

Vincent Janssen werd in maart 2016 voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal voor de oefeninterlands tegen Frankrijk en Engeland. Hiermee werd hij beloond voor zijn scoringsdrift in de tweede seizoenshelft. Hij speelde negen minuten tegen Frankrijk en mocht in de basis beginnen tegen Engeland. Tegen Engeland maakte hij in de tweede helft zijn eerste doelpunt.