Held van de dag: Andrés Iniesta

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we FC Barcelona-middenvelder Andrés Iniesta.

In het seizoen 2008-2009 namen FC Barcelona en Chelsea FC het tegen elkaar op in de halve finale van de Champions League. Op 28 april 2009 stond in Spanje de heenwedstrijd op het programma. Omdat beide clubs niet wisten te scoren, eindigde de wedstrijd in een 0-0 gelijkspel en was alles nog mogelijk in de return acht dagen later. In Londen kwam Chelsea FC binnen tien minuten op een 1-0 voorsprong. Michael Essien schoot de bal namelijk vanaf twintig meter prachtig achter FC Barcelona-doelman Víctor Valdés. Na de 1-0 was Chelsea FC de hele wedstrijd de betere van de twee. In de tweede helft kreeg Éric Abidal een rode kaart, waardoor FC Barcelona met tien man door moest en de kans om naar de finale te gaan steeds kleiner werd. Maar wat niemand voor mogelijk had gehouden, gebeurde toch. In de slotfase van de wedstrijd kreeg Andrés Iniesta de bal voor zijn voeten en schoot hem stijf in de kruising achter doelman Petr Čech. Door het doelpunt van de Spaanse middenvelder ging FC Barcelona toch naar de finale.

In de finale nam FC Barcelona het opnieuw op tegen een Engelse club, namelijk Manchester United. Samuel Eto’o zette zijn club in de tiende minuut op een 1-0 voorsprong. Twintig minuten voor tijd besliste Lionel Messi de wedstrijd door de 2-0 binnen te koppen. Omdat het 2-0 bleef, won FC Barcelona voor de derde keer in de geschiedenis de Champions League.

Bekijk hieronder het prachtige doelpunt van Andrés Iniesta:

Foto: Pro Shots