Held van de dag: Arjen Robben

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we

Bayern München-aanvaller Arjen Robben.

Op 25 mei 2013 stond op Wembley de Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Bayern München op het programma. Beide clubs wisten in de eerste helft niet te scoren waardoor er een 0-0 ruststand op het scorebord stond. Na rust kwam Bayern München op een 0-1 voorsprong. Robben wist de bal bij Mario Mandžukić te krijgen die van dichtbij de score opende. Acht minuten na het doelpunt wist Borussia Dortmund de stand weer gelijk te trekken. Via een strafschop maakte İlkay Gündoğan namelijk de 1-1. Lang leek het erop dat er een verlenging zou komen, maar in de 89 minuut wist Arjen Robben toch nog te scoren. Met een flitsende actie verschalkte hij Borussia Dortmund-doelman Roman Weidenfeller en maakte het winnende doelpunt. Arjen Robben werd, door Bayern München de Champions League te bezorgen, de held van de dag.

Het doelpunt van Arjen Robben was de ultieme revanche voor de Nederlander. Een jaar eerder greep Bayern München namelijk net naast de Champions League. Robben kreeg toen in de verlening de mogelijkheid om zijn club Bayern München van elf meter naar een 2-1 voorsprong te schieten tegen Chelsea, maar hij faalde. Uiteindelijk won Chelsea toen de Champions League-finale door Bayern München na strafschoppen te verslaan.

Bekijk hieronder het doelpunt van Arjen Robben:

Foto: Pro Shots