Held van de dag: Arnold Kruiswijk

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we Vitesse-verdediger Arnold Kruiswijk.

Op 10 maart 2017 stond in de Eredivisie de wedstrijd Vitesse – Sparta Rotterdam op het programma. Ricky van Wolfswinkel, Navarone Foor, Arnold Kruiswijk en Marvelous Nakamba wisten de thuisploeg in de eerste helft naar een 4-0 voorsprong te schieten. Na rust scoorde ook Guram Kashia en bepaalde de eindstand op 5-0. Voor de meeste mensen was deze wedstrijd niet zo speciaal, maar dat was het wel voor Arnold Kruiswijk. Het doelpunt dat hij maakte, was namelijk zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Voor Kruiswijk is dit speciaal omdat hij maar liefst 25.318 minuten moest wachten op dit doelpunt. Hij was dan ook zeer opgelucht na afloop. ‘’Ja, dat voelt wel lekker. Ik kop hem mooi binnen, dat werd ook wel eens tijd.’’ Ook de ploeggenoten van Kruiswijk vonden het leuk dat hij in zijn 304ste wedstrijd in de Eredivisie eindelijk eens wist te scoren. ‘’Ik zag al meteen heel veel spelers op mij afrennen, die zagen er ook gelukkig uit. Ik werd ook nog op de schouders genomen. Dat was wel ongemakkelijk, want ik ben over het algemeen niet zo uitbundig’’, reageerde Kruiswijk, die vlak voor tijd ook nog een publiekswissel kreeg. Naast zijn ploeggenoten was ook het publiek in de Gelredome blij voor hem. ‘Arnold in Oranje’ en ‘Ga staan als je voor Kruiswijk bent’ klonk het vanaf de tribunes. Door zijn doelpunt werd Arnold Kruiswijk de held van de dag.

Ruim een maand voor het doelpunt passeerde hij John Veldman als veldspeler met de meeste doelpuntloze minuten op het hoogste niveau. Dat record heeft hij momenteel nog steeds in handen. Van alle veldspelers zonder Eredivisie-doelpunt speelde alleen Pascal Bosschaart (327) meer wedstrijden dan Kruiswijk.

Bekijk hieronder het historische doelpunt van Arnold Kruiswijk:

Foto: Pro Shots