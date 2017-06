Held van de dag: Bas Dost

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we voormalig sc Heerenveen-aanvaller Bas Dost.

Op 10 december 2011 speelde sc Heerenveen een uitwedstrijd bij Excelsior. Toentertijd was het Bas Dost die bij sc Heerenveen voor de doelpunten moest zorgen en dat deed hij ook. In de dertiende minuut wist hij namelijk de 0-1 te maken. Vijf minuten later wist hij opnieuw te scoren, 0-2. Lang leek het erop dat het 0-2 zou blijven tot de rust, maar Dost wist in de 43ste minuut zijn hattrick compleet te maken door de 0-3 binnen te koppen. Na rust was de aanvaller opnieuw trefzeker en zette de 0-4 op het scorebord. Ook de 0-5 kwam op naam van Dost. Na een lage voorzet van Luciano Narsingh wist hij namelijk zijn vijfde doelpunt te maken. Door sc Heerenveen hoogstpersoonlijk naar de 0-5 overwinning te schieten, bezorgde Dost zijn club de drie punten en werd de held van de dag.

Dost schreef geen geschiedenis bij sc Heerenveen. Afonso Alves scoorde namelijk tegen Heracles Almelo zeven keer in één wedstrijd.

Bekijk hieronder een vijf treffers van Bas Dost:

Foto: Pro Shots