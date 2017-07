Held van de dag: Davy Pröpper

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we PSV’er Davy Pröpper.

Op 8 december 2015 speelde PSV zijn laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. PSV moest in eigen huis afrekenen met de Russische club CSKA Moskou om zich te kwalificeren voor de knock-outfase van het miljoenenbal. De wedstrijd bleef lang 0-0. Een kwartier voor tijd kreeg CSKA Moskou echter een gigantische mogelijkheid om op voorsprong te komen. Andrés Guardado maakte namelijk in het strafschopgebied een overtreding op Zoran Tosic. De Spaanse scheidsrechter Fernández Borbalán legde de bal op de stip en Sergej Agnesjevitsj wist de kans te verzilveren, 0-1. Twee minuten later wist Luuk de Jong de stand weer gelijk te trekken en de Eindhovenaren weer hoop te geven op een overwinning. Niet veel later kreeg Davy Pröpper de kans om vanaf een meter of zestien uit te halen. Dit deed de middenvelder fantastisch en passeerde doelman Igor Akinfejev, 2-1. Door het doelpunt schoot Pröpper zijn club PSV niet alleen naar de knock-outfase van de Champions League, ook werd hij de held van de dag.

Dat PSV zich plaatste voor de achtste finales was knap te noemen. Het was namelijk negen jaar geleden dat de Eindhovense club deze ronde haalde.

Bekijk hieronder de hoogtepunten van de historische wedstrijd:

Foto: Pro Shots