Held van de dag: Elvis Manu

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we voormalig Feyenoord-aanvaller Elvis Manu.

Op 28 augustus 2014 stond in De Kuip de wedstrijd tussen Feyenoord en Zorja Loehansk op het programma. De twee clubs streden in de Play-offs tegen elkaar voor een plek in de groepsfase van de Europa League. Omdat de eerste ontmoeting tussen de clubs was geëindigd in een 1-1 gelijkspel, was in de return nog alles mogelijk. Via een doelpunt van Mitchell Te Vrede kwamen de Rotterdammers op een 1-0 voorsprong. Binnen een half uur wist Ruben Schaken zijn club op een riante 2-0 voorsprong te zetten. Na rust scoorde Feyenoord opnieuw. Maksym Bilyi werkte de bal ongelukkig achter zijn eigen doelpunt, 3-0. Feyenoord dacht de winst binnen te hebben, maar dit bleek niet het geval te zijn. Roeslan Malinovski, Maksym Bilyi en opnieuw Roeslan Malinovski wisten te scoren voor Zorja Loehansk en de 3-0 achterstand weg te werken. Met de 3-3 gelijke stand zou de Oekraïense club mogen deelnemen aan de Europa League. Echter wist Elvis Manu in de slotfase de 4-3 binnen te schieten en ervoor te zorgen dat Feyenoord door mocht in het toernooi. Door Feyenoord de overwinning te bezorgen werd Elvis Manu de held van de dag.

Feyenoord wist in het seizoen 2014-2015 de groepsfase van de Europa League te winnen, maar werd daarna uitgeschakeld door AS Roma.

Bekijk hieronder een samenvatting van de wedstrijd Feyenoord – Zorja Loehansk:

Foto: Pro Shots