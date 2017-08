Held van de dag: Éric Abidal

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we

voormalig FC Barcelona-verdediger Éric Abidal.

In 2011 kreeg Éric Abidal slechts nieuw te horen en moest tijdelijk stoppen met voetballen. Er werd namelijk leverkanker bij hem ontdekt en later werd bekend dat alleen een levertransplantatie zijn leven zou redden. Zijn toenmalige teamgenoot Dani Alves bood de Fransman een deel van zijn lever aan, maar Abidal sloeg het aanbod af. ‘’Hij heeft ook een familie en een carrière. Het is een behoorlijk zware operatie en dat was gewoon te veel van het goede’’, zei Abidal. Uiteindelijk was het Gerard, Abidals neef, die een levermatch met de verdediger had. Hij doneerde een deel van zijn lever en redde het leven van zijn voetballende neef. Op 6 april 2013 keerde Abidal terug bij FC Barcelona in de thuiswedstrijd tegen RCD Mallorca. In de wedstrijd, die met 5-0 werd gewonnen door de thuisclub, kwam Abidal onder luid applaus in het veld voor Gerard Piqué. Door de ziekte te overwinnen en weer terug te keren op het hoogste niveau, werd Abidal de held van de dag.

In 2013 haalde Abidal in de Franse sportkrant L’Equipe hard uit naar FC Barcelona. ‘’Mijn vertrek had niets met geld te maken. De club had me tijdens mijn ziekte immers niet meer betaald. Het probleem was dat mijn contract afliep. In dat geval zijn er twee mogelijkheden: een contractverlenging of een vertrek. Als Pep Guardiola er nog coach was, had ik misschien bij Barça kunnen blijven. Hij is een grote trainer en we onderhouden nog steeds contact’’, zei hij over zijn voormalige werkgever.

Bekijk hieronder de imponerende rentree van Éric Abidal:

Foto: Pro Shots