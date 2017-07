Held van de dag: Guyon Fernandez

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we voormalig Excelsior-aanvaller Guyon Fernandez.

Aan het einde van het seizoen 2009-2010 streden Excelsior en Sparta Rotterdam in de finale van de Play-offs tegen elkaar voor een plek in de Eredivisie in het seizoen 2010-2011. Op 13 mei 2010 stond de heenwedstrijd op het programma in Stadion Woudestein. Beide ploegen wisten die wedstrijd niet te scoren, waardoor de wedstrijd in een 0-0 stand eindigde en alles nog mogelijk was in de return drie dagen later. Net als in de heenwedstrijd bleef het in de return lang 0-0. Echter kreeg Guyon Fernandez in de slotfase een enorme kans om Excelsior op voorsprong te zetten. Luis Pedro werd namelijk in het zestienmetergebied neergehaald door Cor Varkevisser, de doelman van Sparta Rotterdam. Fernandez mocht aanleggen vanaf elf meter, maar faalde jammerlijk. Niet veel later was het Rydell Poepon die aan de andere kant de 1-0 binnenkopte en Sparta Rotterdam een plek in de Eredivisie leek te bezorgde. Fernandez wist de stand in de slotseconden van de wedstrijd echter nog gelijk te trekken. Door de 1-1 te scoren schoot Fernandez zijn club Excelsior naar de Eredivisie en werd de held van de dag.

Door de overwinning promoveerde Excelsior voor de zevende keer in de clubgeschiedenis naar de Eredivisie. Voor Sparta Rotterdam was dit daar in tegen de tweede keer dat ze degradeerde naar de Jupiler League.

Bekijk hieronder een samenvatting van de historische wedstrijd Excelsior – Sparta Rotterdam:

Foto: Pro Shots