Held van de dag: Jaïro Riedewald

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we

Ajax-verdediger Jaïro Riedewald.

Op 22 december 2013 speelde Ajax een uitwedstrijd tegen Roda JC. Lang leek het erop dat Ajax niet ging winnen in Kerkrade. In de 34ste minuut kopte verdediger Henk Dijkhuizen namelijk de 1-0 achter Ajax-doelman Jasper Cillessen. Ajax kreeg via onder andere Kolbeinn Sigþórsson, Viktor Fischer en Davy Klaassen de kans op de gelijkmaker, maar de Ajacieden wisten het net telkens niet te vinden. In de 80ste minuut besloot trainer Frank de Boer om Christian Poulsen te wisselen en de piepjonge Jaïro Riedewald in te brengen. Wat er toen gebeurde had niemand voor mogelijk gehouden. Riedewald maakte in de 88ste minuut de 1-1 en in de 92ste de 1-2. Door twee doelpunten bij zijn Eredivisiedebuut won Ajax de uitwedstrijd bij Roda JC en ging voor het eerst in tien jaar als koploper de winterstop in.

Door te scoren bij zijn Eredivisiedebuut komt Riedewald in een mooi rijtje terecht. Naast Riedewald wisten namelijk onder meer ook Marco van Basten, Johan Cruijff, Patrick Kluivert, Luis Suárez en Aron Winter het net te vinden in hun eerste Eredivisie-wedstrijd.

Bekijk hieronder een samenvatting van de historische wedstrijd:

Foto: Pro Shots