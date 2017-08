Held van de dag: John Guidetti

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we

voormalig Feyenoord-aanvaller John Guidetti.

Op 29 januari 2012 ging Ajax op bezoek bij Feyenoord. Voor de Rotterdamse club werd het wel weer eens tijd om in De Kuip af te rekenen met de aartsrivaal. De laatste keer dat dit gebeurde was namelijk in 2006. Toch was het Ajax dat op voorsprong kwam. Christian Eriksen wist met een afstandsschot doelman Erwin Mulder te verschalken en zijn club op 0-1 te zetten. De Amsterdammers konden echter maar twaalf minuten genieten van de voorsprong. Want Jan Vertonghen haalde John Guidetti neer in het strafschopgebied en de Zweed bracht de Rotterdamse ploeg vanaf elf meter weer op gelijke hoogte. Vlak voor rust scoorde John Guidetti de 2-1, nadat de bal met een beetje geluk voor zijn voeten belandde. Ook in de tweede helft ging Feyenoord door waar het voor rust mee geëindigd was, namelijk aanvallen. Dit resulteerde in de 50ste minuut in de 3-1. Otman Bakkal wist doelman Kenneth Vermeer te passeren en liet De Kuip ontploffen. Toch kwam Ajax terug in de wedstrijd. Door een fout van Erwin Mulder kon invaller Dmitriy Bulykin de 3-2 maken. Het was John Guidetti die in de 83ste minuut de beslissing bracht en door drie keer te scoren de held van de dag werd.

Ondanks het verlies in De Kuip, werd Ajax in het seizoen 2011-2012 met 76 punten kampioen. Feyenoord behaalde zes punten minder en moest het doen met een tweed plek.

Foto: Pro Shots