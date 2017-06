Held van de dag: Klaas-Jan Huntelaar

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we voormalig Ajax-aanvaller Klaas-Jan Huntelaar.

Op 22 maart 2006 stonden Ajax en Roda JC tegenover elkaar in de halve finale van het Nederlandse bekertoernooi. Het bleef lang 0-0, maar in de 61ste minuut kwamen de bezoekers verrassend op voorsprong. Andres Oper wist doelman Maarten Stekelenburg te passeren en voor de 0-1 te zorgen. Lang leek het erop dat Roda JC de wedstrijd ook ging winnen. Klaas-Jan Huntelaar wist echter, met een fantastische omhaal in de blessuretijd, de 1-1 te maken. Door de gelijke stand was een verlenging noodzakelijk om de winnaar te bepalen. De Limburgers konden vervolgens niet meer voorkomen dat Ajax in de verlenging naar 4-1 uitliep. Ryan Babel wist niet alleen voor de 2-1 te zorgen, maar ook voor de 3-1. In de 109de minuut besliste Klaas-Jan Huntelaar de wedstrijd door de 4-1 te maken.

Ajax plaatste zich door de zwaarbevochten zege voor de bekerfinale waarin PSV op 7 mei 2006 de tegenstander was. Ook in de finale trok Klaas-Jan Huntelaar de hoofdrol naar zich toe. Door twee doelpunten van de aanvaller won Ajax de finale met 2-1.

Bekijk hieronder de historische omhaal van Klaas-Jan Huntelaar:

Foto: Pro Shots