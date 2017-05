Held van de dag: Mario Balotelli

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we de Italiaanse aanvaller Mario Balotelli.

Op 28 juni 2012 stond in de halve finale van het EK de wedstrijd Duitsland – Italië op het programma. In de twintigste minuut wist Antonio Cassano ploeggenoot Mario Balotelli te vinden, die met een kopbal doelman Manuel Neuer passeerde en voor de 0-1 zorgde. In de 36ste minuut wist Mario Balotelli opnieuw het net te vinden. Na een lange bal van Riccardo Montolivo ging de aanvaller af op het doel van Manuel Neuer en schoot de bal verwoestend hard in de kruising, 0-2. Lang leek het erop dat het 0-2 zou blijven, maar in de blessuretijd wist Mesut Özil via een strafschop de spanning terug te brengen in de wedstrijd. Doordat het bij 1-2 bleef ging Italië naar de finale van het EK en werd Mario Balotelli de held van de dag.

In de finale werd Italië afgedroogd door Spanje. David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres en Juan Mata schoten Spanje namelijk naar een 4-0 overwinning.

Bekijk hieronder een samenvatting van de historische wedstrijd:

Foto: Pro Shots