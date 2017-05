Held van de dag: Mark-Jan Fledderus

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we

voormalig Roda JC-middenvelder Mark-Jan Fledderus.

Op 23 mei 2013 streden Roda JC en Sparta Rotterdam in de finale van de Play-offs tegen elkaar voor een plek in de Eredivisie. De ontmoeting in Rotterdam eindigde in een doelpuntloos gelijkspel en dus was in de terugwedstrijd nog alles mogelijk. Tijdens de return, op 26 mei 2013, zette Mario Bilate de bezoekers op een belangrijke 0-1 voorsprong. Door het doelpunt van de aanvaller leek het er lang op dat Roda JC voor het eerst in de clubgeschiedenis zou degraderen naar de Jupiler League. Echter kreeg de club weer een beetje hoop toen Mark-Jan Fledderus in de 73ste minuut via een vrije trap de 1-1 binnen schoot. De club uit Kerkrade moest nog een keer scoren om ook in het seizoen 2013-2014 in de Eredivisie te spelen en dit lukte uiteindelijk leuk. Want in de slotfase schoot Mark-Jan Fledderus opnieuw een vrije trap achter doelman Nico Pellatz. Door twee doelpunten van Mark-Jan Fledderus bleef Roda JC in de Eredivisie en werd de middenvelder de held van de dag.

Een seizoen later lukte het Roda JC niet om in de Eredivisie te blijven. De club eindigde als achttiende en degradeerde naar de Jupiler League.

Bekijk hieronder de historische doelpunten:

