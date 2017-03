In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop een speler iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we voormalig ADO Den Haag-doelman Martin Hansen.

Op 11 augustus 2015 stond in de eerste speelronde van het Eredivisie-seizoen 2015-2016 de wedstrijd ADO Den Haag – PSV op het programma. Adam Maher zette de bezoekers die avond op 0-1, maar niet veel later zorgde Roland Alberg alweer voor de 1-1. Luuk de Jong bracht PSV vervolgens opnieuw op voorsprong en leek het winnende doelpunt te hebben gemaakt, maar dit was niet het geval. In de blessuretijd besloot ADO Den Haag-doelman Martin Hansen mee naar voren te gaan en wist met een hakbal voor de 2-2 te zorgen. Door het fenomenale doelpunt bezorgde de Deen de thuisclub toch nog één punt en werd hierdoor de held van de dag.

Martin Hansen is de twaalfde doelman die het net wist te vinden in de Eredivisie. De onderstaande doelmannen gingen Martin Hansen voor:

1. Dré Saris (BVV)

2. Jan Nijhuis (Sportclub Enschede)

3. Nico van Zoghel (DOS en Go Ahead Eagles)

4. Tonny van Leeuwen (GVAV Rapiditas)

5. Harry Schellekens (FC Groningen)

6. Frans Hoek (FC Volendam)

7. Jan van Grinsven (FC Den Bosch)

8. Edwin van der Sar (Ajax)

9. Wim de Ron (Cambuur Leeuwarden)

10. Martin Pieckenhagen (Heracles Almelo)

11. Erik Cummins (Go Ahead Eagles)

Bekijk hieronder het historische doelpunt van Martin Hansen:

Foto: Pro Shots